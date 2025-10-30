Çinli Üst Düzey Yetkili Rüşvetten Ömür Boyu Hapis Cezasına Çarptırıldı

Xİ'AN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde üst düzey yetkili olarak görev yapmış olan Yang Fasen, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkumiyet kararını, çarşamba günü Shaanxi eyaletindeki Hanzhong Orta Halk Mahkemesi verdi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Qinghai Eyalet Komitesi Daimi Komitesi eski üyesi ve ÇKP Qinghai Eyalet Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Sekreteri olan Yang, ömür boyu siyasi haklarından da mahrum bırakıldı.

Mahkeme, Yang'ın tüm kişisel mallarına el konulmasına ve tüm yasadışı kazançlarının da geri alınarak devlet hazinesine teslim edilmesine hükmetti.

Mahkeme, Yang'ın 2005 ile 2024 yılları arasında Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ve Qinghai'de üstlendiği çeşitli görevleri kullanarak bazı işletme ve kişilere proje sözleşmeleri ve ticari operasyonlar gibi konularda fayda sağlama karşılığında toplam 147 milyon yuan (yaklaşık 21 milyon ABD doları) değerinde para ve değerli eşya kabul ettiğini belirtti.

Yang'ın cezası, soruşturma makamlarınca henüz ortaya çıkarılmamış olan rüşvet suçlarının çoğunu itiraf edip kendiliğinden teslim olması göz önünde bulundurularak hafifletildi.