Çinli Üst Düzey Yetkili Moğolistan Heyetiyle Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao Perşembe günü, Moğolistan Halk Partisi Sekreteri ve parti yönetim kurulu üyesi Enkhbaatar Nyamaa'nın başkanlığındaki heyetle başkent Beijing'de bir araya geldi.

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao Perşembe günü, Moğolistan Halk Partisi Sekreteri ve parti yönetim kurulu üyesi Enkhbaatar Nyamaa'nın başkanlığındaki heyetle başkent Beijing'de bir araya geldi.

İki taraf, iki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki temel mutabakatın uygulanması, parti ve devlet yönetişimi konusunda deneyim paylaşımının geliştirilmesi ve Çin-Moğolistan ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişiminin teşvik edilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.