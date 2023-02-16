Çinli Üst Düzey Yetkili, Fransa Dışişleri Bakanı ile Görüştü

PARİS, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in, Fransa ile ilişkilerin tekrar canlanması için tüm alanlarda diyaloğu ve alışverişi yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

PARİS, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in, Fransa ile ilişkilerin tekrar canlanması için tüm alanlarda diyaloğu ve alışverişi yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Wang, Çarşamba günü Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Paris'teki görüşmesinde yaptığı açıklamada, Çin'in Kovid-19 pandemisini tamamen kontrol altına aldığını ve Çin'deki ekonomik ve sosyal faaliyetlerin hızla yeniden başlamasının dünyaya daha büyük fırsatlar getireceğini söyledi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Wang, personel değiş tokuşunu kolaylaştırmak için Çin-Fransa Halklar Arası Değişim Konusunda Yüksek Düzeyli Diyalog Mekanizması'nın yeni bir turunun erken toplanması çağrısında bulundu.

Önümüzdeki yıl Çin ile Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60'ıncı yıl dönümünün kutlanacağını kaydeden Wang, iki tarafın ikili dostluklarına yönelik halk desteğinin temelini pekiştirmek için ortak kutlama etkinlikleri planlayabileceklerini söyledi.

Wang, Çin'in, Fransa ile ilişkilerine büyük önem verdiğini, Çin-Fransa işbirliği ile Çin-Avrupa ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak ve dünyada barış, istikrar ve eşitliğin desteklenmesinde yapıcı bir rol oynamak için Fransa ile stratejik iletişimini derinleştirmeye ve siyasi olarak karşılıklı güveni artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Wang, "Hem Çin hem de Fransa, bağımsız bir dış politika izleme, çok kutupluluğu destekleme ve blok çatışmalarına karşı çıkma konusunda güçlü bir geleneğe sahip. Küreselleşmenin ters rüzgarlar ve karşı akıntılarla karşı karşıya kaldığı ve bazı ülkelerin diğerleriyle ayrışmaya çalıştığı bir dönemde, Çin ve Fransa'nın çok taraflılığı desteklemeye, serbest ticareti korumaya, bilim ve teknolojide uluslararası işbirliğini güçlendirmeye devam etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Wang "Çin, Fransız tarafının Çinli işletmeler için adil ve ayrımcı olmayan bir ortam sağlayacağını umuyor" diye ekledi.

Colonna ise Çin'in pandemiyi yendiğini ve hızlı bir ekonomik toparlanma kaydettiğini öğrenmekten memnun olduğunu, bunun tüm dünya için sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı, bu yıl ve gelecek yıl Çin ile ikili işbirliğinde daha fazla ilerleme sağlamayı umduğunu söyledi. Bakan, Fransa'nın, diyalog mekanizmalarını sürdürürken, pandemi nedeniyle kaybedilen zamanı telafi etmek ve Çin ile ilişkilerini yeni bir düzeye getirmek için Çin ile yeni işbirliği alanlarını da araştıracağını belirtti.

Colonna ayrıca iki ülke arasındaki hava trafiğinin yakında pandemi öncesi seviyeye döneceğini, öğrenciler ve akademisyenler arasındaki değişimi destekleyeceğini ve bilim ve kültür alanındaki işbirliğini güçlendireceğini umduğunu ifade etti.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60'ıncı yıldönümünün ortak kutlanmasının, Fransa-Çin ilişkilerinin derin temellerini ortaya koyacağını söyleyen Colonna, Fransa'nın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve bu tutumunun sarsılmaz olduğunu vurguladı.

İki taraf, karşılıklı ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.