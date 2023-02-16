Çinli Üst Düzey Yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Görüştü

PARİS, 16 Şubat (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çarşamba günü Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile Paris'te biraraya geldi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin önemi hakkında verdiği bilgilerden önce Macron'a Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in samimi selamlarını iletti.

Çin'in Fransa'yı işbirliğinde her zaman öncelikli ortak olarak gördüğünü kaydeden Wang, Çin'in Fransa ile üst düzey ilişkileri daha da sıkılaştırmaya, Çin-Fransa ilişkilerine yeni perspektifler sunmaya, Çin-AB ilişkilerinin gelişimine yeni ivme kazandırmaya ve uluslararası işbirliğini teşvik ederek küresel güçlüklerin üstesinden gelme konusunda yeni katkılarda bulunmaya istekli olduğunu söyledi.

Çin ve Fransa'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelede birbirlerine yardımcı olduğunu söyleyen Wang, Çin ekonomisinin hızla toparlanıp Çin toplumunun normale dönmesiyle birlikte Çin'in Fransa ile çeşitli alanlarda ticaretini tamamen yeniden başlatmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Macron ise, Wang'dan Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e içten selamlarını iletmesini istedi ve 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin başarısından dolayı tebriklerini sundu.

Macron, dostluğu tazelemek, iş birliğini ilerletmek ve daha iyi bir gelecek yaratmak için Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile görüşmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Fransa'nın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini kaydeden Macron, iki ülke arasındaki stratejik diyaloğu güçlendirmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Macron, giderek karmaşıklaşan uluslararası durum karşısında, Fransa ve Çin'in istikrar ve dengeyi korumak, çok taraflılığı desteklemek, blok çatışmalarına karşı çıkmak ve dünyanın parçalanmasını önlemek için birlikte çalışma gerekliliğini vurguladı.

Macron, Fransa'nın iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve deniz çevresinin korunması gibi alanlarda Çin ile ikili işbirliğini güçlendirmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.

İkili, Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Wang, Çin'in nesnel ve tarafsız bir tutum benimsediğini ve her zaman barış görüşmelerini ilerletmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Çin'in bağımsız bir büyük ülke olarak Fransa'nın rolüne önem verdiğini söyleyen Wang, bir siyasi çözüm yolu geliştirmek ve erken bir tarihte ateşkese varmak için Fransa da dahil olmak üzere uluslararası toplumla işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.