Çinli Üst Düzey Yetkili, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Görüştü
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BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in başkenti Beijing'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi, 15 Haziran 2023. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)
BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in başkenti Beijing'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi, 15 Haziran 2023. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel