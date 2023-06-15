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Çinli Üst Düzey Yetkili, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Görüştü

Çinli Üst Düzey Yetkili, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Görüştü

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BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in başkenti Beijing'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi, 15 Haziran 2023. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in başkenti Beijing'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi, 15 Haziran 2023. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Filistin Pekin Güncel Haberler

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