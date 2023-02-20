Çinli Üst Düzey Yetkili: Dışa Açık ve Sistemli Uluslararası Ticaret Ortamını Sürdüreceğiz

MÜNİH, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, ülkesinin bölünmüş değil dışa açık, kaotik değil sistemli uluslararası ticaret ortamını kararlı şekilde korumak adına Belçika ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

MÜNİH, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, ülkesinin bölünmüş değil dışa açık, kaotik değil sistemli uluslararası ticaret ortamını kararlı şekilde korumak adına Belçika ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Wang bu açıklamayı Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı sırasında Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, iki ülke arasındaki ilişkilerin, rekor düzeydeki ticaret hacmi ve her iki ülke çıkarına hizmet eden karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ile kalkınmaya yönelik sağlam bir ivme kaydettiğini ve bunun Çin-Avrupa ilişkilerinin gelişmesinde olumlu bir faktör olduğunu söyledi.

Wang, Kovid-19 pandemisinin başarılı şekilde yönetilmesinin ardından Çin ekonomisinin güçlü şekilde toparlandığını ve bunun da Çin-Belçika işbirliği için daha büyük fırsatlar sağlayacağını kaydetti.

Çinli yetkili, Avrupa'da rasyonel ve sorumlu bir ses haline gelerek açıklık ve işbirliği kavramlarını yüksek sesle savunması ve ayrışmaya karşı tutumu nedeniyle Belçika başbakanını takdir ettiklerini söyledi.

Belçika'nın Avrupa Birliği'nin (AB) kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatan Wang, Belçika'nın Çin-AB ilişkilerinin gelişiminde yapıcı rol oynamaya devam etmesi umudunu dile getirdi.

Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren bir konu olduğunu vurgulayan Wang, Çin'in Belçika hükümetinin tek Çin ilkesine olan desteğini takdir ettiğini ve Belçika'nın Taiwan ile ilgili meseleleri doğru şekilde ele almasını umduğunu belirtti.

De Croo ise iki ülkenin etkileşim ve iletişim içinde olduğunu söyleyerek, Çin ile ilişkilere büyük önem veren ülkesinin, tek Çin politikasını kararlılıkla destekleyeceğini vurguladı.

Başbakan, iki ülkenin ekonomi, ticaret, sivil havacılık ve yeni enerji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmesini temenni etti.

İki taraf görüşmede Ukrayna sorunu konusunda da görüş alışverişinde bulundu.