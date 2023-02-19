Çinli Üst Düzey Yetkili: Daha Güvenli Bir Dünya İçin Çin ve Avrupa Doğru Tercihler Yapmalı

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı açıklamada, dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmenin Çin'in ve Avrupa'nın doğru tercihlerine bağlı olduğunu söyledi.

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı açıklamada, dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmenin Çin'in ve Avrupa'nın doğru tercihlerine bağlı olduğunu söyledi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Çin ve Avrupa'nın çok kutupluluğa doğru ilerleyen bir dünyada iki büyük güç, pazar ve medeniyet olduğunu ifade ederek, Çin ve Avrupa tarafından yapılan seçimlerin dünyanın nereye gittiği üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Wang, "Diyalog ve işbirliğini seçersek, blok çatışması ortaya çıkmaz; barış ve istikrarı seçersek, yeni bir Soğuk Savaş patlak vermez; açıklığı ve kazan-kazan anlayışını seçersek, küresel kalkınma ve refah daha büyük umutlara sahip olur" diye konuştu.

Doğru seçimi yapmanın Çin ve Avrupa tarafından paylaşılan bir sorumluluk olduğunu belirten Wang, dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aralarında 40'tan fazla devlet ve hükümet başkanı ile uluslararası kuruluş liderlerinin de bulunduğu yaklaşık 150 üst düzey yetkili, bu yılki Münih Güvenlik Konferansı'na katılarak küresel güvenlik sorunlarını ve endişelerini masaya yatırdı.