Çinli Üst Düzey Yetkili: Çin, Hollanda ile Üst Düzey Alışverişi ve İşbirliğini Geliştirmeye Hazır

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi Cumartesi günü Münih'te yaptığı açıklamada Çin'in, üst düzey alışverişler gerçekleştirmek, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini ilerletmek ve ortak kalkınma sağlamak için...

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi Cumartesi günü Münih'te yaptığı açıklamada Çin'in, üst düzey alışverişler gerçekleştirmek, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini ilerletmek ve ortak kalkınma sağlamak için Hollanda ile güçlerini birleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Wang Yi, Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile 59. Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında yaptığı görüşme sırasında bu mesajları verdi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, açıklık ve pragmatizmin Çin-Hollanda ilişkilerinin temel yönleri olduğunu söyledi.

Bazı ülkelerin tek taraflılık ve korumacılık peşinde koştuğuna, tedarik zincirlerini ayırmak ve bölmek istediğine dikkat çeken Wang, Çin'in, Hollanda'nın bağımsızlık ilkesini ve açık işbirliği geleneğini sürdürmesini, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmasını, ikili işbirliğinin sağlam ivmesini devam ettirmesini ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamada ve küresel ekonomik toparlanmayı teşvik etmede olumlu rol oynamasını umduğunu vurguladı.

Hoekstra ise, herkesin birbirine muhtaç olduğu bir dünyada tüm ülkelerin çok taraflılığı güçlü şekilde savunmaktan ve çok taraflı mekanizmalar ile uluslararası kuralları desteklemekten sorumlu olduğunu söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı, Çin'in güçlü ekonomik toparlanmasından ve Kovid-19 pandemisinin üstesinden geldikten sonra hızla dış ticarete ve işbirliğine devam ettiğini görmekten memnun olduğunu ifade etti.

Hoekstra, Hollanda'nın Çin'in güvenilir ve istikrarlı ortağı olma pozisyonunu sürdürmeye hazır olduğunu söyleyerek, iki ülke arasında daha yakın bir alışveriş ile işbirliğini genişletme çağrısı yaptı.