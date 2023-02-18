Çinli Üst Düzey Yetkili: Çin Güvenliği Sağlamada Pakistan'ı Kararlılıkla Destekliyor

MÜNİH, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in Pakistan'ı güvenlik ve istikrarı sürdürmenin yanı sıra kalkınma ve yeniden canlandırma konusunda da kararlı bir şekilde desteklediğini ve Pakistan'ın geçici...

MÜNİH, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in Pakistan'ı güvenlik ve istikrarı sürdürmenin yanı sıra kalkınma ve yeniden canlandırma konusunda da kararlı bir şekilde desteklediğini ve Pakistan'ın geçici zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için elinden gelen en iyi şekilde yardım sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Wang, bu açıklamaları Cuma günü Münih'te düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile görüşmesi sırasında yaptı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Çin ve Pakistan'ın iyi ve kötü günde stratejik işbirliğini sürdüren ortaklar olduğunu ve Çin-Pakistan dostluğunun çok sağlam olduğunu söyledi.

Wang, Çin'in, iki ülke liderinin ulaştığı stratejik fikir birliğini uygulamak ve yeni dönemde daha da yakın bir ortak gelecek topluluğu oluşturmak için Pakistan ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Zerdari ise, Pakistan-Çin ilişkilerinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çin'in, Pakistan'ın iyi ve kötü günde dostu olduğunu ve Pakistan'ın dış politikasının önemli bir ayağının Çin ile ilişkileri güçlendirmek ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun inşasını teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Zerdari, Pakistan'ın kararlı bir şekilde terörle mücadele edeceğini ve Pakistan'daki Çinli işletmelerin ve vatandaşların güvenliğini korumak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını söyledi.

İki taraf, mevcut uluslararası durumda karşılıklı desteği güçlendirme konusunda da görüş alışverişinde bulundu.