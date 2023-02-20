Çinli Üst Düzey Yetkili: Çin, Avusturya ile Alışverişi ve Dostluğu Güçlendirecek

MÜNİH, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Kovid-19 pandemisinin etkilerinin üstesinden gelen Çin'in, Avusturya ile ilişkileri tüm seviyelerde güçlendirmeye ve karşılıklı güven ile dostluğu derinleştirmeye hazır...

MÜNİH, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Kovid-19 pandemisinin etkilerinin üstesinden gelen Çin'in, Avusturya ile ilişkileri tüm seviyelerde güçlendirmeye ve karşılıklı güven ile dostluğu derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Wang söz konusu açıklamayı, Cumartesi günü Münih'te düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı sırasında Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile gerçekleştirdiği görüşme esnasında yaptı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Wang, Çin-Avusturya ilişkilerinin iyi yönde geliştiğini ve çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin yeni gelişmeler kaydettiğini belirtti.

Avusturya'nın tek Çin ilkesine riayet etmesini umduğunu söyleyen Wang, günümüz dünyasında küresel zorluklar karşısında karmaşık değişikliklerin sergilendiğini ve dünyanın dışlayıcılıktan ziyade açıklığa, soyutlanmadan daha çok bağlantı halinde olmaya ve tek taraflılık yerine çok taraflılığa ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Wang, Avusturya'ya açıklık ile kapsayıcılığı destekleme ve ikili ekonomik, ticari, bilimsel ve teknolojik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Schallenberg ise Avusturya ve Çin'in birbirini destekleyip Kovid-19 pandemisinin güçlükleriyle ortaklaşa başa çıktıklarını, bunun da krizlerin çözülmesinde işbirliğinin önemini tam olarak ortaya koyduğunu dile getirdi.

Schallenberg, Avusturya'nın tek Çin ilkesini desteklediğini ve bunun ülkenin diplomatik normlarından biri olduğunu kaydetti.

Avusturyalı bakan, Avusturya'nın açık bir tutumla Çin'le işbirliği yapmaya hazır olduğunu, ülkesinin ayrıştırmaya karşı olduğunu ve küreselleşmeyi sıkı şekilde desteklediğini vurguladı.

Schallenberg, Çin'in uluslararası düzeyde önemli bir nüfuza sahip olduğunu ve Çin'den Ukrayna konusunda gerilimi düşürmek üzere daha fazla rol oynamasını beklediğini sözlerine ekledi.

Ukrayna krizinin devam etmemesi gerektiğini ve tüm tarafların nasıl ateşkes yapılacağı konusunu düşünmesi gerektiğini vurgulayan Wang, Çin'in her zaman barış görüşmelerinin teşvik edilmesinde kararlı olduğunu ve yapıcı çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.