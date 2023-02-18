Çinli Üst Düzey Yetkili, Çin-Almanya İlişkilerinin Sağlam ve İstikrarlı Gelişimi İçin Çağrıda Bulundu

MÜNİH, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin-Almanya ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek ve küresel yönetişimi geliştirmek üzere Çin'in Almanya ile iletişimi artırmaya ve anlayışı...

MÜNİH, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin- Almanya ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek ve küresel yönetişimi geliştirmek üzere Çin'in Almanya ile iletişimi artırmaya ve anlayışı derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi.

Wang söz konusu açıklamayı Cuma günü, devam eden Münih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında yaptı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi de olan Wang, Münih Güvenlik Konferansı'nın önemli bir uluslararası platform olduğunu ve konferansın barışı daha yüksek sesle dile getirmesini, işbirliğine yönelik uzlaşıyı şekillendirmesini, çok taraflılığı ortak şekilde desteklemesini, BM Antlaşması'nı desteklemesini ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında zorlukla sağlanan barışı korumasını beklediğini dile getirdi.

Wang, Çin ve Almanya'nın farklı sosyal sistemleri ve kültürel arka planları olmasına karşın dünya barışının korunması ve küresel kalkınmanın teşvik edilmesinin iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve iki ülkenin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Baerbock ise Almanya'nın Çin'le ilişkilerine büyük önem atfettiğini ve tek Çin politikasına bağlılığını sürdürdüğünü, Almanya ve Çin'in en kısa sürede çeşitli alanlarda ticaret ve işbirliğini yeniden başlatarak ekonomik ve ticari alışverişleri daha da güçlendirmesini umduğunu ifade etti.

Kovid-19 pandemisi ve iklim değişikliği gibi zorlukların, küresel sorunların ortaklaşa ele alınması ve uluslararası düzenin, artan işbirliği yoluyla sürdürülmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Baerbock, Almanya'nın uluslararası konularda Çin'le iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İki taraf Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizi hakkındaki endişelerini anladığını söyleyen Wang, kriz ne kadar uzarsa Avrupa'nın göreceği zararın o oranda artacağını ve Kuzey Akımı patlamaları gibi olayların görülebileceğini dile getirdi.

Kuzey Akımı, Baltık Denizi'nin altından Rusya'dan Almanya'ya giden bir çift açık deniz doğalgaz boru hattından oluşuyor. Eylül 2022'de boru hatlarında uluslararası sularda meydana gelen üç su altı patlaması nedeniyle birçok noktada basınç sıfıra kadar düşmüş ve boru hatları kullanılamaz hale gelmişti.

Patlamalar hakkında inceleme yürüten Danimarka, Almanya ve İsveç, boru hatlarını kimin patlattığı konusunda sessizliğini koruyor.

Çin'in, Ukrayna konusunda barış görüşmelerinin teşvik edilmesine adanmış olduğunu kaydeden Wang, durum ne kadar karmaşık olursa olsun Çin'in bu tür çabalardan vazgeçmeyeceğini ve en kısa zamanda durumun hafifletilmesi için Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle iletişimi güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.