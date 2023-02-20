Çinli Üst Düzey Yetkili, Blinken'e İnsansız Hava Aracı Krizine İlişkin Çin'in Tepkisini Aktardı

BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pazar günü Çin ile ABD arasında gerçekleşen temas konusunda bilgilendirmede bulundu.

Sözcü, ABD tarafının talebi üzerine Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi'nin, Münih Güvenlik Konferansı sırasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile resmi olmayan bir görüşmede bulunduğunu söyledi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Wang, Çin'in sözde hava aracı olayı hakkındaki net duruşunu açıkça ortaya koydu ve ABD tarafının eylemlerinin belli ki güç kullanımının istismarı olduğunu, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'ni ve uluslararası uygulama teamüllerini ihlal ettiğini vurguladı. Çin'in durumu esefle karşıladığını ve şiddetle protesto ettiğini belirten Wang, gözetleme konusunda kimsenin ABD'nin eline su dökemeyeceğini zira ABD'nin yüksek irtifalı balonlarının birçok kez yasadışı bir şekilde Çin'in üzerinden uçtuğunu bu yüzden ABD'nin Çin'i karalayacak konumda olmadığını vurguladı.

ABD'nin yapması gereken şeyin, samimiyet sergilemek ve güç kullanımının Çin-ABD ilişkilerine verdiği zararla yüzleşip durumu çözüme kavuşturmak olduğunu kaydeden Wang, ABD'nin durumu dramatize etmeye, büyütmeye ya da tırmandırmaya devam etmesi halinde Çin'in kesinlikle gerektiği şekilde karşılık vereceğini ve bunun sonuçlarını ABD tarafının üstleneceğini belirtti.

Ukrayna konusunda Çin'in ilkelere bağlı olduğunu ve barış görüşmelerinin teşvik edilmesine bağlılığını sürdürdüğünü ve yapıcı bir rol oynadığını dile getiren Wang, Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının, ittifaksızlık, karşı karşıya gelmeme ve üçüncü tarafları hedef almama ilkelerine dayandığını ve iki bağımsız ülkenin egemen hakları çerçevesinde kaldığını vurguladı.

"ABD'nin Çin-Rusya ilişkileri konusunda parmak sallamasını ve hatta zorlamada bulunmasını asla kabul etmeyiz" diyen Wang, büyük bir ülke olan ABD'nin, yangına körükle gitmek ya da durumdan kazanç sağlamaya çalışmak yerine krizin siyasi yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik çaba göstermesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

Taiwan Boğazı'nda istikrarın korunması için "Taiwan'ın bağımsızlığına" şiddetle karşı çıkılmasının ve tek Çin ilkesine inandırıcı şekilde riayet edilmesinin zorunlu olduğunu belirten Wang, Taiwan sorunu konusunda ABD tarafının, tarihe ve gerçeklere saygı duyması, siyasi taahhütlerine riayet etmesi ve "Taiwan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz" şeklindeki açıklamasına uygun davranması gerektiğini söyledi.