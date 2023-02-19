Çinli Üst Düzey Yetkili: Barış İçin Gereken 'Taiwan'ın Bağımsızlığına' Güçlü Karşı Duruştur

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Taiwan Boğazı'ndaki barışın, "Taiwan'ın bağımsızlığını" isteyen ayrılıkçı güçlere güçlü şekilde karşı durarak ve uluslararası toplumun da mutabık olduğu tek Çin ilkesine...

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Taiwan Boğazı'ndaki barışın, "Taiwan'ın bağımsızlığını" isteyen ayrılıkçı güçlere güçlü şekilde karşı durarak ve uluslararası toplumun da mutabık olduğu tek Çin ilkesine sarsılmaz bağlılık yoluyla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang Yi, Cumartesi günü 59. Münih Güvenlik Konferansı'nın Çin oturumunda yaptığı açılış konuşmasının ardından Taiwan ile ilgili soruları yanıtlarken bu açıklamaları yaptı.

Wang, Taiwan'ın tarih boyu Çin'in bir parçası olduğunu, hiçbir zaman bir devlet olmadığını ve asla bir devlet olmayacağını, bunun Taiwan meselesinin gerçek statükosu olduğunu söyledi.

"Bu statükoyu değiştirmek isteyen biz değiliz, 'Taiwan'ın bağımsızlığını' isteyen ayrılıkçı güçlerdir" diyen Wang, "Taiwan'ın bağımsızlığı" eylemlerinin Taiwan Boğazı'nın barış ve istikrarıyla "ateş ve su" kadar bağdaşmadığını kaydetti.

Ukrayna konusunda tüm tarafların, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması gereğine vurgu yaptığını belirten Wang, Taiwan sorununda da bu ilkeye bağlı kalınması gerektiğini söyledi.

Wang, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kararlılıkla bağlı kalınması ve önemli konularda çifte standart uygulanmaması gerektiğine işaret etti.

Cuma günü başlayan bu yılki Münih Güvenlik Konferansı bugün sona eriyor. Konferansta, 40'tan fazla devlet ve hükümet başkanı ile uluslararası kuruluşların liderleri dahil 150 kadar üst düzey yetkili, acil küresel güvenlik sorunlarını ve endişeleri ele almak için biraraya geldi.