Çinli Üst Düzey Yetkili: Almanya ile Karşılıklı Yarar Sağlayan İşbirliğini Genişletmeyi Hedefliyoruz

MÜNİH, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in Almanya ve Avrupa ile çeşitli alanlardaki alışverişlerini yeniden tam kapasiteyle başlatmaya, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletmeye ve karşılıklı...

MÜNİH, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in Almanya ve Avrupa ile çeşitli alanlardaki alışverişlerini yeniden tam kapasiteyle başlatmaya, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletmeye ve karşılıklı anlayışı geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Wang bu açıklamayı, Cuma günü Münih'te başlayan 59. Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi sırasında yaptı.

Wang, Scholz ile görüşmesinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını iletti ve ülkesinin Kovid-19 pandemisinin etkilerinin üstesinden gelerek güçlü bir ekonomik toparlanma kaydettiğini belirtti.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Çin ve Almanya'nın yeni bir hükümetler arası istişare turuna aktif olarak hazırlanabileceğini ve iki ülkenin işbirliğini dünya genelinde önde gelen bir seviyede tutmak için ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik rotayı çizebileceğini söyledi.

Wang, her iki tarafın da çok taraflılığı ve serbest ticareti desteklemesi, tedarik zincirlerini ayırma ve bölme uygulamalarını reddetmesi ve küresel üretim ile tedarik zincirlerinin istikrarını koruması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Scholz toplantıda, Çin'in pandeminin üstesinden geldiğini öğrenmekten duyduğu memnuniyeti belirterek çeşitli alanlarda işbirliğini yeniden başlatma ve bir sonraki hükümetler arası istişare turunu mümkün olan en kısa sürede hayata geçirme konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı, Almanya'nın Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerini sıkı bir şekilde geliştireceğini ve her türlü ayrışmaya karşı olduğunu söyledi. Scholz, Almanya ve Çin'in güçlü bağlara sahip olmasının, karşılıklı yarar sağlayan ekonomik ve ticari işbirliğinin küresel istikrar ve refaha vesile olduğunu vurguladı.

İki yetkili, Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Wang, her ikisi de bağımsız ve büyük ülkeler olan Çin ile Almanya'nın dünya barışını koruma ve küresel zorlukları ele alma konusunda ortak sorumluluk taşıdığını söyledi.

Çinli üst düzey yetkili, Çin'in her zaman barıştan yana olduğunu, barış görüşmelerini ilerletmek için kararlılıkla çalıştığını ve en kısa sürede ateşkes çağrısı yaptığını belirterek, Almanya'nın durumu yatıştırmada yapıcı bir rol oynamasını umduğunu söyledi.

Bu hafta başında Fransa ve İtalya'ya yaptığı ziyaretlerin ardından Cuma günü Münih'e giden Wang'in bu yılki Münih Güvenlik Konferansı'nın Çin oturumunda bir konuşma yapması bekleniyor. Wang Yi, Almanya'nın ardından ziyaretlerine Macaristan ve Rusya ile devam edecek.