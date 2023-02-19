Çinli Üst Düzey Yetkili: Abd, İnsansız Hava Aracı Olayındaki Hatalarını Düzeltmeli

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin sivil insansız hava aracı olayına ilişkin ABD'yi samimiyet göstermeye, hatalarını düzeltmeye, Çin-ABD ilişkilerine verdiği zararı kabul edip onarmaya çağırdı.

Wang bu açıklamayı Cumartesi günü, devam eden 59. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC) Çin oturumunda Çin-ABD ilişkilerine dair soruları yanıtlarken yaptı.

Bu olayı ABD tarafından yaratılan siyasi bir komedi diye nitelendiren Wang, Çin'in ABD'ye, Çinli sivil insansız hava aracının batı rüzgarlarından etkilendiğini ve kendi kendini yönlendirme kabiliyetinin sınırlı olduğunu, planlanan rotasından saptığını ve ABD hava sahasına girdiğini açıkça belirttiğini ve Çin'in ABD'yi konuyu rasyonel ve profesyonel bir şekilde ortaklaşa ele almaya çağırdığını söyledi.

Wang, "Ne yazık ki ABD temel gerçekleri görmezden geldi ve tehdit oluşturmayan hava aracını füzeyle vurmak için küstahça bir savaş uçağı gönderdi. Böylesine akıl almaz ve histerik bir eylem, hiç şüphesiz, aşırı güç kullanımıdır, genel uygulamaları ve ilgili uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir" dedi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin'in ABD'nin bu eylemine kesin bir şekilde karşı çıktığını ve ABD'yi şiddetle protesto ettiğini söyledi.

"Dünya üzerinde her gün çok sayıda balon uçuyor. ABD bunların hepsini vurmak mı istiyor?" diye soran Wang, "Böyle bir eylem Amerikan gücünün kanıtı değil, tam tersidir" diye konuştu.

Wang, ABD'yi iç politika ihtiyaçları nedeniyle bu tür saçma şeyler yapmaktan vazgeçmeye ve hatalarını düzeltmeye çağırdı.

Çinli üst düzey yetkili Wang, beklenmedik bu olayın ikili ilişkilerde bu kadar karmaşa yaratmasının altında yatan nedenin, ABD'nin Çin'i yanlış algılaması ve stratejik olarak yanlış değerlendirmesi olduğunu söyledi.

Wang, Çin'in ABD'ye yönelik politikasının karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği gibi açık ve şeffaf ilkelere dayandığını ve farklı sosyal sistemlere, tarihlere ve kültürlere sahip iki büyük ülkenin iyi geçinmesi için doğru yolu keşfetmeyi teşvik ettiğini ifade etti.

Wang, ABD'nin bunun tam aksine, Çin politikasında Çin'i en ciddi jeopolitik güçlük ve stratejik rakip olarak gördüğünü ve Çin'e yönelik bu hatalı bakış açısıyla Çin'i engellemek ve bastırmak için mümkün olan tüm araçları kullandığını belirtti.

Wang ayrıca, ABD'nin Çin ile rekabet hakkındaki tüm açıklamalarına rağmen Çin'in rekabetten hiçbir zaman korkmadığını, ancak rekabetin adil ve kurallara dayalı olması gerektiğini söyledi.