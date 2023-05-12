Çinli Üst Düzey Temsilci Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'yı Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümetinin Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'yı ziyaret edecek.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümetinin Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'yı ziyaret edecek. Li, 15 Mayıs'ta başlayacak temasları çerçevesinde ilgili taraflarla Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin söz konusu açıklamayı, Cuma günü düzenlenen günlük basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine yaptı.

Ukrayna krizinin patlak vermesinden bu yana Çin'in barış müzakerelerinin tarafsız ve adil şekilde yapılmasını desteklediğine işaret eden Wang, Li'nin ilgili ülkelere yapacağı ziyaretin, Çin'in barış müzakerelerini desteklemedeki kararlılığını ve barıştan yana sergilediği sağlam duruşu gösterdiğini belirtti.

Ukrayna krizinin halen tırmanmaya devam ettiğini ve etkilerinin yayılmayı sürdürdüğünü söyleyen Wang, uluslararası toplumun savaşı durdurma ve durumu yumuşatma yönünde giderek daha sık ateşkes çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Wang, ateşkes, savaşın durdurulması, barış müzakerelerinin başlatılması ve durumun şiddetlenmesinin önlenmesi konusunda uluslararası alanda daha fazla uzlaşı sağlanmasında Çin'in yapıcı bir rol oynamaya ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünün desteklenmesine katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.