Çinli Üst Düzey Temsilci İran Cumhurbaşkanı'yla Görüştü

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, Salı günü Beijing'de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Çin-İran ilişkilerinin son yıllarda daha sağlıklı ve istikrarlı bir hale geldiğine dikkat çeken Li, iki cumhurbaşkanı arasındaki kilit fikir birliği doğrultusunda, yeni dönemde iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklığının daha da geliştirilmesi ve iki halka daha fazla fayda sağlanması için Çin'in İran ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Li, iki ülkenin ilgili temel çıkarlar konusunda birbirini desteklemeye devam etmesi, içişlerine karışmama da dahil olmak üzere uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ortaklaşa savunmayı ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını koruması gerektiğini ifade etti.

Li, iki ülkenin yasama organlarını dostane alışverişleri güçlendirmeye, iki cumhurbaşkanı arasındaki fikir birliğinin uygulanması için yasal garantiler sağlamaya ve yönetim deneyimlerini paylaşmaya çağırdı.

İran ve Çin'in uzun süredir devam eden geleneksel bir dostluğa sahip olduğunu kaydeden Reisi ise, İran'ın çeşitli alanlarda ikili işbirliği potansiyelinden tam olarak yararlanmayı ve İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığa yeni bir canlılık katmayı umduğunu söyleyerek uluslararası adaleti korumak için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.