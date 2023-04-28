Çinli Üst Düzey Diplomat Wang Yi, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)