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Çinli Üst Düzey Diplomat Wang Yi, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Çinli Üst Düzey Diplomat Wang Yi, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

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BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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