Çinli Üst Düzey Diplomat ve Fransız Danışman İkili İlişkileri Değerlendirdi

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne'un isteği üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede görüş alışverişinde bulunan Wang ve Bonne, üst düzey alışverişlerin yürütülmesi ve Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığının ilerletilmesi konusunda yeni bir uzlaşıya vardı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Wang, talep üzerine Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Rusya ziyaretiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Ziyaretin, iki büyük komşu arasında gerçekleşen önemli bir ziyaret olduğunu kaydeden Wang, bunun sadece bir işbirliği seyahati olmadığını, aynı zamanda bir barış ziyareti olduğunu vurguladı.

Wang, iki liderin ikili ilişkilerin genişletilmesi konusunda bir dizi fikir birliğine vardığını ve çok taraflılığın sürdürülmesi, Birleşmiş Milletler'in yetkisinin desteklenmesi, uluslararası ilişkilerde dünyanın çok kutuplu hale gelmesi ve daha fazla demokrasinin ortaklaşa teşvik edilmesine olan bağlılıklarını yinelediğini dile getirdi.

Çin'in Ukrayna konusunda barış görüşmelerinin ilerletilmesi konusundaki temel tutumunu sürdürdüğünü kaydeden Wang, iki liderin yaptığı ortak yazılı açıklamanın konuya ilişkin önemli açıklamalar içerdiğini, uluslararası topluma barış çağrısı gönderdiğini ve diyalog isteğini ortaya koyduğunu belirtti.

Wang açıklamanın, ülkelerinin çoğunluğunun ortak arzusunu karşıladığını ve krizin siyasi çözümü için doğru yolu ortaya koyduğunu söyledi.

Çin tarafının, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin de bu bağlamda kendi üzerlerine düşen rolleri oynamasını beklediğini dile getiren Wang, ateşkes, barış görüşmelerinin yeniden başlaması ve krizin siyasi çözümünün, Çin'le Avrupa arasındaki stratejik uzlaşı haline gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Çin'in barış görüşmelerini teşvik etme konusunda oynadığı olumlu role yönelik takdirlerini ifade eden Bonne ise, Ukrayna konusunda Fransa'nın kamplaşmayı desteklemediğini söyledi. Hem Fransa hem de Çin'in krizin siyasi şekilde ve görüşmeler yoluyla sona erdirilmesini istediğini belirten Bonne, Fransa'nın ateşkese yönelik hamle yapma ve barışçıl bir çözüm bulma konusunda Çin'le ortak çaba sergilemek istediğini sözlerine ekledi.