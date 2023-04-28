Çinli Üst Düzey Diplomat, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile Beijing'de bir araya geldi.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi de olan Wang, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Pakistan ordusunun, Çin ile Pakistan arasındaki güçlü dostluğun sarsılmaz savunucusu olduğunu söyledi. Wang, art arda gelen Pakistan yönetimlerinin ve tüm siyasi partilerin Çin'e yönelik dostane politikalar izlemesini ülkesinin takdir ettiğini ekledi.

Wang, Çin'in Pakistan'a egemenlik, bağımsızlık ile toprak bütünlüğünü korumada ve birlik, istikrar, kalkınma ile refaha erişmede güçlü desteğini sürdüreceğini belirtti.

Wang, Çin'in, Kovid-19 pandemisi sonrası dönemde Pakistan ile her bakımdan alışverişleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Munir ise Pakistan'ın uluslararası durumda ne tür değişiklikler olursa olsun, iyi günde de kötü günde de her daim Çin'in yanında duracağını ve Pakistan ordusunun, Pakistan-Çin ilişkilerinin daha da ileriye götürülmesine güçlü destek verdiğini söyledi.