Çinli Üst Düzey Yetkili, İtalya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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ROMA, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (sağda), İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi, 16 Şubat 2023.
ROMA, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (sağda), İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi, 16 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel