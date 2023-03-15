Çinli Üst Düzey Diplomat: Endonezya ile İşbirliğinde Büyük Potansiyel Var

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Wang Yi, Salı günü Endonezya'nın Çin ile İşbirliği Koordinatörü ve Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan tarafından gelen talep üzerine yaptığı...

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Wang Yi, Salı günü Endonezya'nın Çin ile İşbirliği Koordinatörü ve Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan tarafından gelen talep üzerine yaptığı görüşmede, Çin-Endonezya işbirliğinin geleceğinin parlak olduğunu vurguladı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Xi Jinping'i kutladığı için teşekkür eden Wang, bunun iki lider ve üst düzey Çin-Endonezya ilişkileri arasındaki karşılıklı güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

Wang, Çin'in yeni hükümetinin insan odaklı kalkınma kavramını destekleyeceğini, yüksek kaliteli gelişimini sürdüreceğini, Çin'in modernleşme yolu aracılığıyla ulusunun yeniden canlanmasını her cephede ilerleteceğini ve yeni kalkınma süreci ile dünyaya yeni fırsatlar sunacağını belirtti.

Üst düzey diplomat, bu süreçte Çin-Endonezya işbirliğinde yapılması gereken çok şey olacağını ifade etti.

Pandjaitan ise Çin'in "iki toplantının" başarılı geçmesi nedeniyle içten tebriklerini iletti. Bakan, Çin ile ilişkilerine değer veren Endonezya'nın, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği ve Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu inşaatı konularında Çin ile birlikte çalışmaya ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğini daha fazla ilerletmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.