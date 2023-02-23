Çinli Üst Düzey Diplomat: Çin, Üst Düzey Görüşmeleri ve Diyaloğu Başlatmak İçin Rusya ile Çalışmaya Hazır

MOSKOVA, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, üst düzey temasları koordine etmek, diyalog ve işbirliği mekanizmalarını yeniden başlatmak ve ikili ilişkilerin daha fazla geliştirilmesini teşvik etmek için Çin'in Rusya...

MOSKOVA, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, üst düzey temasları koordine etmek, diyalog ve işbirliği mekanizmalarını yeniden başlatmak ve ikili ilişkilerin daha fazla geliştirilmesini teşvik etmek için Çin'in Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Wang Yi, Çarşamba günü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi sırasında bu açıklamaları yaptı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik rehberliğinde, Çin ve Rusya'nın kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının yeni dönemde yüksek düzeyde işlemeye devam ettiğini söyledi.

Çin ve Rusya'nın uluslararası alandaki derin değişiklikler karşısında, her zaman stratejik kararlılığını koruduğunu, çok kutuplu bir dünya inşa etme yönündeki genel istikamete bağlı kaldığını, gerçek çok taraflılığı savunduğunu ve uyguladığını, her türlü tek taraflı ve zorbalık içeren eyleme kesin bir şekilde karşı çıktığını belirten Wang, iki ülkenin kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruduğunu, ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu aktif şekilde araştırıp, izlediğini ve çeşitli alanlarda işbirliğinin yaratacağı büyüme potansiyelinden sürekli olarak yararlandığını vurguladı.

Çin'in bağımsız bir dış politika ilkesine bağlı kalacağını, kazan-kazan hedefli dışa açılma stratejisi izleyeceğini ve yeni kalkınma süreciyle dünyaya yeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Wang, Çin'in modernleşme sürecinin yeni perspektifler açacağını ve Rusya dahil, diğer ülkelerle işbirliğini daha da zenginleştireceğini belirtti.

Lavrov da Rusya'nın Çin ile ilişkilerine büyük saygı duyduğunu ve iki ülke liderinin üzerinde uzlaşmaya vardığı önemli başlıkları hayata geçirmek, yeni dönemde Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını sürekli olarak pekiştirmek ve geliştirmek için Çin ile çalışma arzusunda olduğunu söyledi.

Lavrov, Rusya'nın uluslararası arenada Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye, karşılıklı temel çıkarları ilgilendiren konularda birbirini güçlü şekilde desteklemeye, uluslararası düzenin daha açık, makul ve adil bir yönde gelişmesini teşvik etmeye hazır olduğunu ve bunun da iki ülkenin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

İki taraf da Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası çok taraflı mekanizmalarda koordinasyonu güçlendirmeyi sürdürme, BM Sözleşmesi'nin amaçlarını ve ilkelerini ortaklaşa savunma, hegemonyacılığa ve bloklar arası çatışmaya güçlü biçimde karşı çıkma konusunda fikir birliğine vardı.

Wang ve Lavrov, Ukrayna meselesini de derinlemesine ele aldı. Wang, durum ne kadar karmaşık olursa olsun barış çabalarından vazgeçmemenin de bir o kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Wang, tüm tarafların zorlukların üstesinden gelebilmesine, diyalog ve müzakereler için koşullar yaratmaya devam edebilmesine ve siyasi bir çözüm için etkili bir yol aramasına dair umudunu dile getirdi.