Çinli Üst Düzey Diplomat: Çin-Brezilya Kapsamlı Stratejik Ortaklığının Muazzam Bir Potansiyeli Var

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Perşembe günü Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın danışmanı Celso Amorim ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Perşembe günü Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın danışmanı Celso Amorim ile bir araya geldi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyeliği görevini de yürüten olan Wang, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın ziyaretinin Çin-Brezilya ilişkileri tarihinde bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Wang, iki ülke lideri arasında yakın zamanda gerçekleşecek olan stratejik toplantının dünyayı etkileyeceğini ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yeni bir yol çizeceğini söyledi.

Wang, Çin'in Brezilya ile ilişkilerini her zaman stratejik bir bakış açısıyla değerlendirdiği ve geliştirdiğini vurguladı. Yetkili, doğu yarım küredeki en büyük gelişmekte olan ülke Çin ile batı yarımküredeki en büyük gelişmekte olan ülke Brezilya'nın kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yollarına bağlı olduğunu ekledi.

Wang Yi, her iki ülkenin de kendisini bağımsız dış politikalara adadığını, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini savunduğunu, diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleye karşı çıktığını, çok kutuplu bir dünyayı desteklediğini ve tek taraflılığa karşı çıktığını söyledi.

Wang, Çin-Brezilya kapsamlı stratejik ortaklığının muazzam bir potansiyele ve umut verici bir geleceğe sahip olduğunu söyledi.

Bu yılın Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol Girişimi'nin 10. yıl dönümü olduğunu kaydeden Wang, Çin'in iki ülke ve halklara daha fazla fayda sağlamak için Brezilya ile stratejik iletişimi güçlendirmeye ve tatbiki işbirliğini ilerletmeye istekli olduğunu söyledi. Wang, Çin'in, Brezilya ile BRICS işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu da ekledi.

Brezilya Devlet Başkanı Danışmanı Amorim ise, gelişmekte olan ülkelerin her zamankinden daha yakın işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Brezilya'nın Çin ile stratejik işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu söyleyen Amarim, Lula'nın ziyaretinin Brezilya-Çin ilişkilerini yeni bir düzeye taşıyacağına inandığını da sözlerine ekledi.

İki taraf ayrıca ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.