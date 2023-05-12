Çinli Üst Düzey Diplomat, Avusturya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

VİYANA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (sağda), Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf: