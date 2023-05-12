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Çinli Üst Düzey Diplomat, Avusturya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Çinli Üst Düzey Diplomat, Avusturya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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VİYANA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (sağda), Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf:

VİYANA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (sağda), Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Avusturya Viyana Güncel Haberler

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