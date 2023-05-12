Çinli Üst Düzey Diplomat: AB'nin Uluslararası İlişkilerde Daha Büyük Rol Oynamasını Destekliyoruz

VİYANA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in Avrupa Birliği'ni uluslararası ilişkilerde daha önemli bir rol oynaması yönünde her zaman desteklediğini söyledi.

VİYANA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in Avrupa Birliği'ni uluslararası ilişkilerde daha önemli bir rol oynaması yönünde her zaman desteklediğini söyledi.

Wang, Perşembe günü Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Viyana'da yaptığı görüşmede, uluslararası durum nasıl gelişirse gelişsin Çin'in her zaman Avrupa entegrasyonunu, AB'nin birliğini ve büyümesini, AB'nin küresel ilişkilerde daha önemli rol oynamasını desteklediğini vurguladı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Çin'in Avrupa tarafıyla karşılıklı saygı ve karşılıklı yarar temelinde diyalog ve işbirliği yürütmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, Çin-Avusturya ilişkilerinin sağlıklı bir gelişme gösterdiğini belirterek, Avusturya ile dostane stratejik ortaklığı derinleştirme arzusunu dile getirdi.

Schallenberg ise Avusturya'nın karşılıklı saygı temelinde Avusturya ve Çin arasında iyi ilişkiler geliştirmeye ve farklılıkları korurken ortak zemin aramaya kararlı olduğunu söyledi. Schallenberg, Avusturya'nın Çin'le bağları kesme taraftarı olmadığını ve AB-Çin ilişkilerinin sağlıklı gelişimini aktif olarak destekleyeceğini kaydetti.

İki taraf ayrıca Asya-Pasifik'teki durum, Ukrayna krizi ve endişe duyulan diğer müşterek konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.