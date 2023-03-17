Çinli Üreticiler Las Vegas'ta Düzenlenen İnşaat Ekipmanı Fuarına Damga Vurdu
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LAS VEGAS, 17 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve Kuzey Amerika'nın en büyük inşaat fuarı olan 2023 CONEXPO-CON/AGG'ye katılan Çinli inşaat ekipmanı üreticileri, birden fazla aracın elektrikli versiyonlarını ve akıllı teknolojilerin uygulamalarını sunarak...
LAS VEGAS, 17 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve Kuzey Amerika'nın en büyük inşaat fuarı olan 2023 CONEXPO-CON/AGG'ye katılan Çinli inşaat ekipmanı üreticileri, birden fazla aracın elektrikli versiyonlarını ve akıllı teknolojilerin uygulamalarını sunarak daha yeşil ve daha akıllı bir geleceği kucaklamaya hazır.
Kaynak: Xinhua / Güncel