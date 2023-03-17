Çinli Üreticiler Las Vegas'ta Düzenlenen İnşaat Ekipmanı Fuarına Damga Vurdu

LAS VEGAS, 17 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve Kuzey Amerika'nın en büyük inşaat fuarı olan 2023 CONEXPO-CON/AGG'ye katılan Çinli inşaat ekipmanı üreticileri, birden fazla aracın elektrikli versiyonlarını ve akıllı teknolojilerin uygulamalarını sunarak...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2023 CONEXPO-CON/AGG fuarında Çinli Xuzhou İnşaat Makineleri Grubu'nun ürünlerini inceleyen insanlar, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

LAS VEGAS, 17 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve Kuzey Amerika'nın en büyük inşaat fuarı olan 2023 CONEXPO-CON/AGG'ye katılan Çinli inşaat ekipmanı üreticileri, birden fazla aracın elektrikli versiyonlarını ve akıllı teknolojilerin uygulamalarını sunarak daha yeşil ve daha akıllı bir geleceği kucaklamaya hazır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2023 CONEXPO-CON/AGG fuarında Çinli Liugong Makineleri'nin bir ürününü inceleyen insanlar, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2023 CONEXPO-CON/AGG fuarında Çinli SANY Makineleri'nin ürünlerini inceleyen bir ziyaretçi, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2023 CONEXPO-CON/AGG fuarında Çinli Zoomlion Ağır Sanayi Bilim ve Teknoloji Şirketi'nin ürününü inceleyen bir ziyaretçi, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)