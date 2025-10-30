Haberler

Çinli United Aircraft'ın T1400 İnsansız Helikopteri İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Çinli United Aircraft'ın T1400 İnsansız Helikopteri İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Güncelleme:
Çin'in Harbin kentinde, United Aircraft şirketinin geliştirdiği Boying T1400 çift rotorlu insansız helikopter, başarılı bir şekilde ilk uçuşunu tamamladı. 1.400 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip olan T1400, 8 saate kadar havada kalabiliyor ve çeşitli alanlarda kullanım potansiyeli taşıyor.

HARBİN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çinli United Aircraft şirketinin geliştirdiği Boying T1400 Çift Rotorlu İnsansız Helikopter, perşembe günü Çin'in Harbin kentinde ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Azami kalkış ağırlığı 1.400 kilogram olan T1400, 8 saate kadar havada kalabiliyor. Üst hizmet sınırı 6.500 metre olan helikopter, saatte 180 kilometrelik azami yatay uçuş hızına ulaşabiliyor. Çift motorlu tasarımı ve yüksek dayanıklılığa sahip kompozit yapısıyla dikkat çeken model, geniş faydalı yük kapasitesi ve ferah bir iç yerleşim sunuyor. Akıllı operasyon özellikleriyle T1400, tarımsal koruma, lojistik taşımacılık ve orman yangını önleme gibi alanlarda geniş bir kullanım potansiyeli taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
