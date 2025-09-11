Haberler

Çinli Uçan Otomobil 'Kara Uçak Taşıyıcısı' BAE'de Özel Uçuş İzni Aldı

Çinli XPENG AERO HT tarafından geliştirilen uçan otomobil 'Kara Uçak Taşıyıcısı', Birleşik Arap Emirlikleri'nin Resü'l-Hayme emirliğinde özel uçuş izni aldı. Sertifika törenine katılan yetkililer, uçan araç teknolojisinin BAE'deki yenilikçi potansiyeline dikkat çekti.

RESÜ'L-HAYME, 11 Eylül (Xinhua) -- Çinli uçan otomobil şirketi XPENG AERO HT tarafından geliştirilen uçan otomobil "Kara Uçak Taşıyıcısı", Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en kuzeyindeki emirlik olan Resü'l-Hayme'de özel uçuş izni aldı.

Çarşamba günü düzenlenen sertifika törenine Resü'l-Hayme Emiri ve BAE Yüksek Konseyi Üyesi Şeyh Suud bin Sakr El Kasimi, Çin'in BAE Büyükelçisi Zhang Yiming ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Törende özel uçuş izninin teslim alan XPENG AERO HT'un kurucusu Zhao Deli, BAE'deki açık inovasyon ortamının, uçan otomobil teknolojisinin testine yönelik ideal platform sağladığını söyledi.

Etkinlik sırasında Resü'l-Hayme Ulaşım Otoritesi ile XPENG AERO HT arasında uçuş testi sertifikasyonu ve senaryo uygulamaları konusunda işbirliği yapılması ve kamu ulaşımı, turizm ve acil kurtarma gibi alanlarda uçan otomobillerin teşvik edilmesine yönelik stratejik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Ulaştırma Otoritesi Genel Müdürü İsmail El Bluşi, Çin'in uçan araç teknolojisinin entegrasyonunun, BAE'nin küresel akıllı mobilite ve düşük karbonlu ulaşım alanındaki konumunu güçlendirdiğini ve Ortadoğu'ya yönelik tanıtım işlevi gördüğünü ifade etti.

"Kara Uçak Taşıyıcısı", akıllı büyük ekrana ve tek çubuklu kontrol sistemine sahip, tamamen elektrikli bir hava aracı olarak öne çıkıyor. Otomatik ve manuel işletim modlarını destekleyen hava aracındaki gelişmiş uçuş kontrol sistemi operasyonel güvenliği artırıyor. Düşük gürültü seviyesi ve çevre dostu özellikleri de uçan aracı, kentsel uygulamalara çok uygun hale getiriyor.

BAE, alçak irtifa ulaşımını ekonomik kalkınma için aktif şekilde teşvik ederken, akıllı ulaşım sektöründe küresel şirketleri ülkeye çekmek için politikalar uyguluyor.

Kaynak: Xinhua
