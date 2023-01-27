Çinli Uçak Üreticisi, Ülkenin Kuzeybatısındaki Köyde Kırsal Canlanmaya Katkıda Bulunuyor

Çin'in kuzeybatısında bir zamanlar yoksulluk çeken bir bölgede yoksulluğu azaltmak ve kırsal canlanmayı ilerletmek için bir havacılık şirketi üzerine düşeni yapıyor.

Çin'in kuzeybatısında bir zamanlar yoksulluk çeken bir bölgede yoksulluğu azaltmak ve kırsal canlanmayı ilerletmek için bir havacılık şirketi üzerine düşeni yapıyor.

C919 büyük yolcu uçağının geliştiricisi olan COMAC, on yılı aşkın bir süredir Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki Xiji ilçesine çifte yardım sağlıyor.

Şirket, gelir ve iş fırsatları oluşturan yerel bir fabrikaya ileri teknolojiler ve iyi hazırlanmış bir yönetim sistemi getirdi.

SES 1 (Çince): GAO ZHİHONG, COMAC tarafından finanse edilen fabrikanın müdürü:

"COMAC, atölyemizde gelişmiş üretim hatları kurarak ve üretim sürecimizi büyük ölçüde standartlaştıran '6S' üretim yönetim sistemini başlatarak üretim avantajlarına tam anlamıyla olanak sağlıyor."

SES 2 (Çince): WANG DONGLİNG, COMAC tarafından finanse edilen atölyenin çalışanı:

"Bölge sakiniyim. İşsizdim. Bu fabrikaya 3 yıl önce geldim. Maaşım 2000 yuan (yaklaşık 294,8 ABD doları). Üstelik evime yakın bir yerde çalıştığımdan, ailemle de ilgilenebiliyorum. Bu işi çok seviyorum."

COMAC ayrıca, yerel ürünleri pazarlamak ve daha fazla avantaj sağlamak amacıyla markalar oluşturmak için de çalışıyor.

SES 3 (Çince): Lİ LIN, COMAC'ın Uçuş Test Merkezi Bölüm Müdür Yardımcısı:

"COMAC, 2012 yılından beri Xiji ilçesine çifte yardım sağlıyor. COMAC Xiji Kültür ve Yaratıcılık Merkezi'ni kurduk, böylece en yaygın unsurlarla yeni ürünler geliştirmeye yardımcı olmak için kaliteli yatırımı başlatmış olduk. Ayrıca yerel tarım ürünlerine daha fazla katma değer kazandırmak ve daha çok insan tarafından bilinmelerini sağlamak için bunları yerel bir kültür ve turizm markasıyla entegre ettik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yinchuan'dan bildiriyor. (XHTV)