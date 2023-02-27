Çinli Uçak Üreticisi "Uçan Taksinin" Deneme Uçuşunu Shanghai'da Gerçekleştirecek

Shanghai merkezli Çinli bir uçak üreticisi, ilk "uçan taksinin" deneme uçuşunu bu yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirecek.

Shanghai merkezli Çinli bir uçak üreticisi, ilk "uçan taksinin" deneme uçuşunu bu yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirecek.

"Uçan taksi" gelecekte daha hızlı, güvenli ve çevreci bir şehir içi ulaşım yolu vadeden elektrikli bir dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı.

200 kilometrelik tasarlanmış menzili ve iki ton ağırlığıyla eVTOL uçağı M1, beş kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor. Çok çeşitli uygulama senaryolarına sahip hava aracının sıfır karbon emisyonu sağlaması bekleniyor.

SES (Çince): XİE LİNG, Vertaxi'nin kurucusu ve CEO'su:

"eVTOL uçaklarının uçurulmasının daha kolay hale geleceğine inanıyoruz."

SES (Çince): XİE LİNG, Vertaxi'nin kurucusu ve CEO'su:

"Gelecekte, eVTOL uçaklarının kalkış ve inişlerini kolaylaştırmak için şehirlerde her 500 ila 1.000 metrede bir çok sayıda apron olacağını umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)