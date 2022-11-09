Çinli Uçak Üreticisi Comac, 300 Yeni C919 Jet Uçağı Siparişi Aldı

SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC), Çin Hava Gösterisi olarak da adlandırılan 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda C919 jet uçağı için 300 yeni sipariş aldığını duyurdu.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Pucheng ilçesinde Çin'in yurtiçinde üretilen ilk büyük ticari jet uçağı olan C919'un test uçuşu görülüyor, 18 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC), Çin Hava Gösterisi olarak da adlandırılan 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda C919 jet uçağı için 300 yeni sipariş aldığını duyurdu.

Çinli uçak üreticisinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre Çin'in yurtiçinde üretilen ilk büyük ticari jet uçağına yönelik yeni siparişler, Çin Kalkınma Bankası Finansal Kiralama, ICBC Finansal Kiralama, CCB Finansal Kiralama, BOCOM Finansal Kiralama, CMB Finansal Kiralama, SPDB Finansal Kiralama ve Suyin Finansal Kiralama olmak üzere yedi yurtiçi finansal kiralama şirketinden geldi.

C919, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai liman kentinde düzenlenen Çin Hava Gösterisi sırasında bir uçuş gösterisi gerçekleştirmiş ve yurtiçi ve yurtdışından sivil havacılık şirketlerinin dikkatlerini üzerine çekmişti.

C919, piyasada kullanılması açısından kilit önemde olan tip sertifikasını Eylül ayının sonlarında Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden aldı.

Yurtiçinde üretilen ARJ21 bölgesel ticari jet uçağı da fuar sırasında 30 yeni sipariş aldı.