Çinli Turistlerin Geri Dönüşünü Sevinçle Karşılayan Tayland'da Turizmde Beklentiler Yükseldi

Tayland, üç yıllık bir durgunluğun ardından, pandeminin vurduğu turizm sektörünü yeniden canlandırmaya yardımcı olmak için Çinli turistleri yeniden ağırlıyor.

Tayland, üç yıllık bir durgunluğun ardından, pandeminin vurduğu turizm sektörünü yeniden canlandırmaya yardımcı olmak için Çinli turistleri yeniden ağırlıyor.

SES 1 (Çince): LİU LİNGLİNG, Çinli turist:

"2019'dan beri yurtdışına çıkmamıştım. Bu, pandemiden beri ilk yurtdışına çıkışım. Burada konukseverliği, Çinlilere yönelik sıcak karşılamayı hissediyoruz. Çok mutluyuz."

Çin'in Kovid-19 müdahalesini optimize etmesinden sonraki ilk Bahar Festivali tatilinde, Çinli turist akınından yararlanmak için başkent Bangkok'un şehir merkezindeki alışveriş merkezleri Çin Yeni Yılı unsurlarıyla dekore edildi.

SES 2 (Tayca): NUTTHAPORN, Restoran şefi:

"Çin Yeni Yılı seyahat yoğunluğu nedeniyle çok fazla yabancı müşteri olacağı için gıda maddeleri stokladık. Müşterilerimizin çoğu Çin'dendi. Bu yıl Çinli turistler geri döndü. İşimizin pandemi öncesi kadar iyi gideceğini düşünüyorum."

Tayland hükümeti bu yıl, 300.000'i yılın ilk çeyreğinde olmak üzere 7 ila 10 milyon Çinli turistin ülkeyi ziyaret etmesini bekliyor.

SES 3 (Çince): CHANAPAN KAEWKLACHAİYAWUTH, Tayland-Çin Turizm Birliği Derneği Başkan Yardımcısı:

"(Pandemi sırasında) Çinli turistlerin gelmemesi canlılık ve büyüme ivmesinin olmaması anlamına geliyor. Tayland, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak Çinli turistlerin dönüşünü görmekten mutlu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor.(XHTV)