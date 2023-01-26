Çinli Turistler Küresel Ekonominin Toparlanmasına ve Kültürel Değişime Katkı Yapacak

Çin'in Kovid-19 yönetiminin derecesini düşürmesinin ve uluslararası seyahat kısıtlamalarını gevşetmesinin ardından, Bahar Festivali'nde yurtdışı turizm pazarında hızlı bir toparlanma yaşandı.

Birçok Çinli uzun zamandır bekledikleri tatillerinde yurtdışına çıktı.

Singapur

SES 1 (Çince): Çinli Turist :

" Singapur'u gezmeye geldim. Arkadaşlarım bana bu Hongbao Nehri etkinliğinin çok ilginç olduğunu söylediler. O yüzden geldim. Etkinlikte fenerler, fener bilmeceleri ve dövüş sanatları gösterileri gibi Çin kültürüne ait geleneksel öğeler yer alıyor. Harika. Her şey bir şenlik havasında."

Manila, Filipinler

SES 2 (Çince): WEN PENG, Çinli Turist :

"Bugün çok mutluyum. Filipinler'e ilk gelişim ve gelir gelmez insanların sıcakkanlılığından çok etkilendim, bu beni çok heyecanlandırdı. Manila'da iki haftadan fazla kalmayı planlıyoruz. Şu an benim memleketimde hala kış var ve hava oldukça soğuk, ama burada her şey çok farklı. Bunun, unutamayacağım bir gezi olacağına inanıyorum."

İstanbul

SES 3 (Çince): YAN JİAN, Çinli Turist :

"Kendimi harika hissediyorum. İstanbul'un fevkalade bir manzarası var ve ortam nefis. Ayrıca yemekleri de çok lezzetli. Türk halkının Çinli turistlere karşı tavrı çok sıcak."

Bali, Endonezya

SES 4 (Çince): Lİ JİNGXİA, Çinli Turist :

"Bu buraya ilk gelişim değil. Daha önce defalarca geldim. Bali'ye tatil için gelmekten çok hoşlandığımız için, Bali'nin pandemi sonrası dönemde giderek daha fazla açılabileceğini ve daha fazla Çinli turistin buraya geleceğini umuyorum."

Çinli turist girişinin başlaması birçok ülkede turizm sektörünü ve ilgili işlerde çalışanları sevindirdi. Çinli turist sayısındaki artışın yerel ekonomiye yeni fırsatlar sunacağına inanılıyor.

SES 5 (Türkçe): İRFAN KARSLI, İstanbul merkezli Ligarba Turizm Seyahat Acentesi Genel Müdürü:

"Çinli turist katma değer katan bir turist profili çiziyor ve Çinlilerin gelişi kesinlikle yerel ekonomi ve ülke ekonomisi üzerinde belirgin bir katma değer yaratacak olan bir gelişme olacaktır."

SES 6 (İtalyanca): VERONICA VICHI, İtalya'nın Floransa kentinde bir restoran sahibi:

"Floransa'ya çok sayıda Çinli turistin gelmesini umuyorum, çünkü bu, yerel ekonomiye kesinlikle canlılık katacak."

SES 7 (İngilizce): FLEMMING BRUHN, Danimarka'nın resmi turizm tanıtım kuruluşu VisitDenmark'ın müdürü:

"Son üç yılda Çinli turistleri gerçekten özledik ve sizleri mümkün olduğunca kısa sürede tekrar ağırlamak istiyoruz."

SES 8 (Çince): Lİ LİANGYİ, China Express Turizm Seyahat Şirketi ( Singapur ) Genel Müdürü:

" Singapur, turizm sektörüne büyük oranda bağımlı bir ülke. Turizm, Singapur'un genel ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. Şimdi Singapur'a daha fazla turist gelecek ve bu da ülke ekonomisine ivme kazandıracak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Floransa, Singapur, İstanbul, Kopenhag, Manila ve Bali'den bildiriyor.

(XHTV)