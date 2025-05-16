Çinli Turistler İçin Türkiye'de Bilgilendirme Toplantısı

İSTANBUL, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistlere yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı, Çinli turistlerin güvenlik bilinci ve risk önlemenin artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Perşembe günü düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda Türk yetkili katıldı.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, yaptığı açılış konuşmasında halk için diplomasi anlayışının altını çizerek bu anlayışın, Türkiye'deki Çin vatandaşlarına yönelik konsolosluk koruması ve desteğindeki aktif rolünü vurguladı.

Wei, konsolosluğun Çin vatandaşları için bir "şemsiye" görevi görerek, konsolosluk koruması gerektiren tüm olaylarla aktif şekilde ilgilendiğini ve acil durumlarda ve uygulamaya ilişkin zorluklarda yardım sağladığını vurguladı.

Çin ile Türkiye arasındaki turizm işbirliği potansiyelinin büyük olduğuna da dikkat çeken Wei, an itibarıyla iki ülkenin her birinden diğerine haftada 21 doğrudan uçuş gerçekleştirildiğini kaydetti. Wei, ayrıca iki tarafın aralarındaki rotaları ve bağlantı imkanlarını artırmayı planladığını belirtti.

Wei, başkonsolosluk olarak İstanbul'u ziyaret eden Çin vatandaşlarına kentte kaldıkları süre boyunca yardımcı olmak amacıyla "İstanbul Seyahat Rehberi'ni" hazırladıklarını söyledi. Rehberde ulaşım, popüler turistik yerler, güvenlik ipuçları ve acil durumda başvurulacak kişiler hakkında önemli ayrıntılar sunulduğunu kaydeden Wei, acil durumlarda Çin vatandaşlarının konsolosluk veya büyükelçiliğin konsolosluk koruma hattı ile iletişime geçerek acil destek alabileceğini ifade etti.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ise Çinli konukların, Türkiye'nin zengin doğal, tarihi ve kültürel hazinelerini deneyimleyerek ülkelerine birer elçi olarak dönmelerini ve ülkenin turizm potansiyelini Çin'de tanıtmalarını temenni ettiklerini söyledi.

2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65'lik bir artışla yaklaşık 410.000 Çinli turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu sayının 2025 yılı sonunda 420.000'i aşarak yeni bir tarihi rekor kırması bekleniyor.