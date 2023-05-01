Çinli Turistler 1 Mayıs Tatilinde İtalya'ya Yoğun İlgi Gösterdi

İtalya'nın turizm sektörü, Çinli turistlerin 1 Mayıs tatili kapsamında ülkeye yeniden gelmesini memnuniyetle karşıladı.

SES 1 (İngilizce): VIOLANTE AVOGADRO, Illycaffe Baş İletişim Müdürü:

"Çinli turistler geri döndüğü için çok mutluyuz. Tabi şüphesiz neredeyse son üç yıldır onları özlemiştik. Çinlilerin buraya geri dönmesini umuyoruz. Çinlilerin İtalya'ya ve tüm Avrupa'ya tekrar gelmesinden dolayı çok memnunuz. Bizim gibi herkesin çok mutlu olduğuna inanıyorum."

Küresel turizm sektörü, Çin'in bu yılın başlarında seyahat kısıtlamalarını gevşetmesi ve aralarında İtalya'nın da bulunduğu 60 kadar turizm noktasına yönelik grup turlarını yeniden başlatmasıyla bir toparlanma kaydetti.

29 Nisan'da başlayan 5 günlük 1 Mayıs tatili, artan talebe daha fazla ivme kazandırıyor.

Çinli seyahat acentesi Trip.com Group'un tatilden hemen önce yayımladığı veriler, tatil için Çin ana karasından yurt dışına yapılan seyahat rezervasyonlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre 18 kat arttığını gösterdi.

SES 2 (İngilizce): CRISTIANO VAROTTI, İtalyan Ulusal Turizm Kurulu'nun (ENIT) Çin'deki Baş Temsilcisi:

"Son birkaç yıldır, temelde bu ana hazırlanmak için çok sıkı çalışıyorduk. Çin dijital ekosistemine ve sosyal medya platformlarına çok fazla zaman ayırarak ve kaynak yatırımı yaparak İtalya'yı tüm önemli sosyal medya mecralarında tanıtacak içerikler ürettik ve bu doğrultuda çevrimiçi seyahat acenteleri ile de işbirliği yaptık. Daha sonra, işletmeler ile bir arada çalışmaya başlayarak Çinli seyahat acentelerini daha iyi ürün geliştirmeleri ve kataloglarında yeni İtalyan turizm rotalarını tanıtmaları için destekledik."

SES 3 (İngilizce): STEFANIA LAZZARONI, Altagamma Genel Müdürü:

"Yurt dışından gelen turistler, küresel lüks pazarı ve özellikle de İtalya için her zaman çok önemli oldu. Bunu sadece tek bir göstergeyle açıklamak mümkün, İtalya'daki lüks alışverişlerin yüzde 60'ı, Avrupa'daki lüks alışverişlerin ise yüzde 50'si yurt dışından gelen turistler tarafından yapılıyor. Bu da üst düzey turizmin markalarımız için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

İtalya'daki yiyecek içecek sektörünün de turizm endüstrisindeki toparlanmadan fayda görmesi bekleniyor.

SES 4 (İtalyanca): CHRISTOPHER, Floransa'daki La Prosciutteria'nın Bölge Müdürü:

"Bu nedenle tüm Çinli turistleri, tüm Çinlileri buraya gelip orijinal jambon, yıllanmış ya da terbiye edilmiş pecorino peyniri gibi ikonik Floransa ürünlerini, hatta Chianina bifteği gibi özel yiyecekleri denemeye davet ediyorum. Ayrıca buraya gelip ince dilimlenmiş et salamurasını dürüm yapabilir veya harika sığır eti tartarını bıçakla kesebilirsiniz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Roma'dan bildiriyor.(XHTV)