Çinli Turist Akını Tayland'da Turizm Endüstrisini Canlandırdı

Ocak ayındaki Bahar Festivali tatilinden sonraki ilk uzun tatil olan 1 Mayıs tatili nedeniyle Tayland'daki Çinli turist sayısında artış görülüyor.

Çinli turist akını, uluslararası ziyaretçilerin dönüşünü dört gözle bekleyen Tayland'ın turizm endüstrisine canlılık getirdi.

SES 1 (Tayca): SUCHART, Polly Sürat Teknesi Çalışanı

"Özellikle Kovid-19 salgınından sonra artan (Çinli turist) sayısıyla her şeyin düzeldiğini hissediyorum. Bu artış ekonomik durumumuzda iyileşme yaratıyor. Çinli turistler yeniden buraya gelmeye devam ederse, tüm sektörlerdeki işçiler için faydalı olacaktır."

SES 2 (Çince): CHANAPAN KAEWKLACHAIYAWUTH, Tayland-Çin Turizm Birliği Derneği Başkan Yardımcısı

"Çinli turistler Tayland'da oldukça iyi karşılanıyor. Bu yılki 1 Mayıs tatilinde turizmciler, çok sayıda Çinli turisti karşılamak ve ağırlamak için kapsamlı hazırlıklar yaptı."

Bangkok merkezli düşünce kuruluşu Kasikorn Araştırma Merkezi'ne göre, Tayland'ı ziyaret eden Çinli turistlerin sayısı 1 Ocak'tan 23 Nisan'a kadarki süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre 30 kat artarak 737.000'in üstüne çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor.

(XHTV)