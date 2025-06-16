Çinli Tur Acenteleri Kahramanmaraş'ı Ziyaret Etti

Çinli Tur Acenteleri Kahramanmaraş'ı Ziyaret Etti
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Türk Hava Yolları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen 'İnfo-Tur' programı kapsamında, Çinli 13 tur acentesi temsilcisi Kahramanmaraş'ı tanımak amacıyla ziyaret etti. Ziyaret sırasında tarihi ve turistik yerler gezildi, önemli incelemeler yapıldı.

Türk Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğiyle Mezopotamya bölgesi şehirlerinin farklı ülkelerdeki tur acentesi temsilcilerine tanıtılması amacıyla başlatılan "İnfo-Tur" programı kapsamında 13 kişilik Çinli grup Kahramanmaraş'a geldi.

Çinli 13 faklı acente temsilcisinden oluşan heyet, İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinesinde termal turizm merkezleri, Başkonuş Yaylası, Ali Kayası Cam Teras, Geben Vadisi, Germenicia Antik Kent ve Tarihi Kapalı Çarşı'yı gezdi.

Daha sonra kentteki bazı otelleri ziyaret ederek buralarda da çeşitli incelemelerde bulunan heyet, ardından geldiği Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'ndeki sesli ve görsel efektler kullanılarak hazırlanan ve özel bölümde sergilenen uzunluğu 7, yüksekliği 5 metre olan antik fil iskeleti önünde fotoğraf çektirdi.

İl Kültür Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, AA muhabirine, Türk Hava Yolları işbirliğiyle hayata geçirilen programının çok yakın zamanda meyvelerini vereceğine inandığını belirtti.

Gelen heyetin Çin'deki Turizm Acenteleri Grubu'ndan oluştuğunu anlatan Yıldız, Mezopotamya bölgesi şehirlerinin farklı ülkelerdeki tur acentesi temsilcilerine tanıtılması amacıyla ilk misafirlerini ağırlamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Haftaya Tayland'dan bir heyeti daha ağırlayacaklarını aktaran Yıldız, "Bugün itibarıyla şehrimize giren heyet, Başkonuş Yaylası'ndan Geben Milli Parkı'ndan Çam Teras Ali Kayası'ndan ve çeşitli otellerimizi, müzelerimizi, ören yerlerimizi ziyaret ederek şehrimizin turizm potansiyelini tanımış oldular. Biz bu sebeple hem şehrimizi ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda tanıtarak ciddi anlamda turistlerin şehre gelmesini ve bu katma değerden şehrimizin yararlanmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Son olarak dondurma üreticileri tarafından dondurma şov yapılarak heyettekilere dünyaca ünlü Kahramanmaraş dondurması ikram edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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