Çinli Ticari Uydu Şirketi Yüksek Hızda Lazer İletişimini Başarıyla Gerçekleştirdi

CHANGCHUN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çinli bir ticari uydu şirketi, yörüngedeki uydular arasında saniyede 100 gigabit (Gbps) hızında lazer iletişimini başarıyla gerçekleştirdi.

Veri aktarımı, iki Jilin-1 uydusu arasında yapılırken, nihai veriler başarıyla yer istasyonuna indirildi. Böylelikle Çin, yüksek çözünürlüklü uydular arası uzaktan algılama görüntülerinin ilk kez bu kadar yüksek bir hızda iletimini sağlamış oldu.

Ticari bir uydu kümesi oluşturmak için yörüngeye 100'den fazla Jilin-1 uydusu gönderen Chang Guang Uydu Teknolojileri Limited Şirketi (CGSTL), 2021'den bu yana bu uydular arasındaki lazer iletişimine yönelik kilit önemde teknolojik testler yapıyor.

Şirkette çalışan teknik personel Xing Sirui, uydular arası lazer iletişiminin, uydular arasında bilgi bağlantısı kurmayı ve bilgi alışveriş hızını artırmayı amaçladığını dile getirerek bunun büyük ölçekli uydu ağı için temel önemde olduğunu söyledi.

Şirket, daha önce uydular arasında 10 gigabit hızında lazer iletişimi ile uydular ile yer istasyonu arasında lazer iletişimi gerçekleştirmişti.