Çinli Temsilci Ukrayna'ya Silah Tedarik Edilmesi ve Rusya'ya Yaptırım Uygulanmasına Karşı Uyardı - Haberler

Çinli temsilci, sürekli silah tedarik etmenin veya yaptırım ile baskı uygulamanın sorunu çözmeyeceği, sadece çatışmayı kalıcı hale getirerek büyüteceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilci yardımcısı Dai Bing Pazartesi günü, Ukrayna'ya sürekli silah tedarik edilmesi veya Rusya'ya yaptırım uygulanmasına karşı uyarıda bulundu. Çinli temsilci uluslararası toplumun cinsel şiddet ve insan kaçakçılığının ortadan kaldırılması çabalarını sürdürmesi gerektiğine işaret ederek, silahlı çatışmanın kadın ve çocuklar üzerinde yarattığı travmanın sadece ateşkes ve barışın yeniden tesisi yoluyla önlenebileceğini söyledi.

Dai, BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna çatışması bağlamında cinsel şiddet ve insan kaçakçılığı konulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplum barış görüşmelerini ilerletmek ve Rusya ile Ukrayna'yı müzakere yoluna geri dönmeye teşvik etmek için birlikte çalışmalı" dedi. Dai, sürekli silah tedarik etmenin veya yaptırım ile baskı uygulamanın sorunu çözmeyeceği, sadece çatışmayı kalıcı hale getirerek büyüteceği uyarısında bulundu.

Jeopolitik ve bloklar arası çatışmaların bedelini Ukrayna ve diğer gelişmekte olan ülkelerin ödememesi gerektiğini belirten Dai, insanların ortak bir geleceğe sahip olduklarını ve küresel güvenliğin bölünemez olduğu bir zamanda hiçbir ülkenin diğerlerinin güvenliği pahasına kendi mutlak güvenliğini arayamayacağını veya aramaması gerektiğini söyledi. Dai, uluslararası ve bölgesel güvenliğin, askeri blokları güçlendirmek ve tedarik ile sanayi zincirlerini kesmek suretiyle garanti edilemez olduğunu ve garanti edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Dai, "Çin, bir kez daha, ilgili tarafları uluslararası ve bölgesel barış ve güvenliğe öncelik vermeye ve Ukrayna'daki krizin uygun bir şekilde çözümünde yapıcı bir rol oynamaya çağırıyor" de

Liman kenti Mariupol'da tahrip olmuş bir apartmanın önünde oturan insanlar görülüyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

Çatışmaların Ukrayna halkına büyük zararlar ödettiğine işaret eden Dai, kadın ve çocukların karşı karşıya olduğu güvenlik risklerinin özellikle endişe verici olduğunu söyledi. Dai'ye göre, çatışmanın tarafları uluslararası hukuka uymalı ve kadınlara ve kız çocuklarına karşı cinsel şiddet ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere sivilleri, şiddetin her türlüsünden korumak için önlem almalı. Cinsel şiddetin bir savaş taktiği olarak kullanılmasının ciddi bir suç olduğunun altını çizen Dai, her türlü iddianın gerçeklere dayalı olarak tarafsız bir şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi.

Dai, çatışmanın başlangıcından bu yana, ezici çoğunluğu kadın ve çocuk olan 6,8 milyon Ukraynalının ülkelerinden çıkarak komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını söyledi. Çin'in, Ukrayna'nın komşularının, kadın ve çocuk sığınmacılara güvenli barınma ve temel ihtiyaç malzemeleri temininde gösterdiği insani yardım ruhunu takdirle karşıladığını belirten Dai, öte yandan insan kaçakçılığı, cinsel sömürü ve istismar vakalarının sayısında yaşanan artışın rahatsızlık verici olduğunu söyledi.

Çin bunlara ilişkin suç eylemlerini tespit etmek ve cezalandırmak için acil uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. Dai'ye göre, ilgili BM kuruluşlarının izleme ve analiz çalışmalarını güçlendirerek Ukraynalı sığınmacılara yönelik insan kaçakçılığı, cinsel sömürü ve istismarla mücadelede profesyonel ve teknik destek sağlaması gerekiyor.

Xinhua / Güncel