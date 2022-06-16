Çinli Temsilci: Kadınlar İçin En İyi Koruma, Barışın Sağlanmasıdır

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, barışın sağlanmasının, silahlı çatışmaların asıl yükünü çeken savunmasız gruplar arasında yer alan kadınlar için en iyi koruma olduğunu söyledi. Dai bu sözleri Çarşamba günü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde kadınlar, barış ve güvenlik konularında yaptığı bir konuşmada söyledi. Dai, "Krize müdahale ve insani yardım gösterilen çabaların sonu anlamına gelmiyor. Uluslararası toplum siyasi çözümün temel doğrultusunu korumalı, çatışmanın temelinde yatan nedenleri bertaraf etmeye çalışmalı ve barışa katkıda bulunacak çabaları artırmalıdır" dedi.

Dai, Ukrayna krizinde kadın ve çocukların içine düştüğü zor duruma atfen Çin'in, AB'nin üzerine düşen rolü oynayarak ilgili tarafların doğrudan görüşmesi ve barışın yeniden tesisi için gerekli koşulları yaratmasını teşvik ettiğini belirtti. Dai, "BM'nin, kadın ve çocuklar da dahil Ukrayna vatandaşlarının can ve mal güvenliğini garanti etmek, temel insani ihtiyaçlarını karşılamak, kadın ve çocuk sığınmacıların insan kaçakçılığı, cinsel sömürü ve istismarına karşı sert önlemler almak için çabalarını AB ve bölge ülkeleriyle koordine etmesini destekliyoruz" dedi. Dai, kadınların davasının ilerletilmesinin istikrarlı bir siyasi ortamdan ayırt edilemeyeceğinin altını çizdi. 2021'den bu yana Asya ve Afrika'da birçok ülke; bazıları yabancı askerlerin hızla geri çekilmesinin yarattığı zincirleme reaksiyonun bir parçası olarak, bazıları ise kendilerine uygun olmayan yabancı hükümet modellerinin neden olduğu çatışmaların bir sonucu olarak politik durumlarında büyük değişiklikler yaşadı.

Dai, "Uluslararası toplum bir yandan, başka birçok konunun yanı sıra kadınların hak ve çıkarlarının erozyona uğraması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde kötüye gidişten endişe ederken ilgili ülkelere, kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu aramalarına destek vermenin, bu ülkelerin siyasi istikrarı korumalarının tek yolu olduğunu artık büyük bir açıklıkla görmelidir" dedi. Dai, "Tüm ülkelerin egemenlik ve mülkiyetine saygı duymak ve dış müdahale ve harici çözümlere zorlamaya karşı durmak zaruridir" diyerek bölgesel gerçekliklere dayalı bölgesel çözümleri teşvik etmek, bölgesel organizasyonların rollerini tam olarak kullanmalarına destek olmak gerektiğine işaret etti. Kadınların karşı karşıya bulunduğu güçlüklerdeki artışın altını çizen Dai, kalkınmanın önemine vurgu yaptı. Dai, "Birleşmiş Milletler ve bölgesel organizasyonlar kalkınmaya öncelik vermeli, kadınların yoksulluğu, az gelişmişliği ve diğer sorunlara çözüm sunmak için büyük çaba göstermeli, daha fazla kadının yoksulluk ve açlıktan kurtulmasına, ekonomik bağımsızlık kazanmasına ve barış sürecine etkin katılımı için elverişli koşulların yaratılmasına öncelik vermelidir" dedi.

Xinhua / Güncel