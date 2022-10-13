Çinli Temsilci, BM Genel Kurulu'nda Ukrayna Hakkında Düzenlenen Özel Oturumda Konuştu Güncel Haberler BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang, BM'nin New York'taki genel merkezinde Ukrayna meselesinin ele alındığı BM Genel Kurulu Acil Özel Oturumu'nda konuşma yapıyor, 12 Ekim 2022. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang, BM'nin New York'taki genel merkezinde Ukrayna meselesinin ele alındığı BM Genel Kurulu Acil Özel Oturumu'nda konuşma yapıyor, 12 Ekim 2022. Geng, Çarşamba günü, Ukrayna krizinin siyasi çözümü için diyalog ve katılıma bağlı kalınması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler New York Ukrayna Güncel Haberler

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