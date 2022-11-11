Çinli Telekom Şirketi Suudi Arabistan'da Dijital Medya Ekosistemini İlerletmek İçin Anlaşma İmzaladı

RİYAD, 11 Kasım (Xinhua) -- Çinli telekomünikasyon şirketi China Mobile International (CMI), Suudi Arabistan'daki dijital medya ekosistemini ilerletmek için Perşembe günü bir mutabakat zaptı imzaladı.

RİYAD, 11 Kasım (Xinhua) -- Çinli telekomünikasyon şirketi China Mobile International (CMI), Suudi Arabistan'daki dijital medya ekosistemini ilerletmek için Perşembe günü bir mutabakat zaptı imzaladı.

İmza töreni, Çinli şirket ile Saudi Broadcasting Authority (SBA), Saudi Cloud Computing Company (SCCC) ve Whale Cloud arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi.

SBA'dan yapılan açıklamaya göre, mutabakat zaptı kapsamında taraflar dijital medya, veri merkezi ve bulut hizmetlerinin de aralarında olduğu akıllı dijital medya çözümleri sağlamak amacıyla işbirliği yapacak.

CMI, imza töreninde TV set üstü kutuları ve SBA için özel olarak hazırlanan uygulamaları içeren dijital medya çözümlerini sundu.

SBA CEO'su Mohammed bin Fahad Al-Harthy, SBA'nın birinci sınıf dijital bilgi hizmetleri sağlamak amacıyla küresel medya endüstrisindeki en iyi uygulamaları kullanarak birinci sınıf bir medya hizmeti ve içerik platformu oluşturma taahhüdünü vurguladı.

SBA CEO'su, CMI'nin sektör uzmanlığı, ileri teknolojisi ve zengin tecrübesinin, medya endüstrisinin dijital dönüşüm vizyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olacağını söyledi.

CMI Middle East şirketinin genel müdürü olan Alex Lee ise şirketin Ortadoğu bölgesindeki ağ altyapısına yaptığı yatırımı artırmayı sürdüreceğini söyledi.

SBA'yı "önemli bir ortak" olarak nitelendiren Lee, ortak projenin medya endüstrisinin dijital dönüşümü için bir ölçüt oluşturacağını ve "etkili sosyal ve ekonomik faydaları olan daha fazla projeyi teşvik edeceğini" belirtti.

Lee, CMI'nin dünya genelinde teknoloji ortağı ekosistem oluşturmaya kararlı olduğunu, SCCC ve Whale Cloud ile olan işbirliğinin ekosistemin gücünü derinlemesine gösterdiğini sözlerine ekledi.

CMI, iSolutions adı verilen kapsamlı kurumsal hizmet portföyüyle işletmelerin dijital dönüşüme yön vermesine yardımcı oluyor ve çeşitli hizmetler aracılığıyla küresel genişlemelerini destekliyor.