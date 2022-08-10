Çinli Telekom Operatörleri 5g İçin 400 Milyar Yuan Harcadı

HARBİN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de Çarşamba günü başlayan 2022 Dünya 5G Kongresi'nde verilen bilgiye göre, Çinli telekom operatörleri 5G teknolojisine 401,6 milyar yuan (yaklaşık 59,4 milyar ABD doları) yatırım yaptı. Kongrede, Çin'in 1,85 milyona yakın 5G baz istasyonu ile 450 milyonun üzerinde 5G nihai kullanıcısına sahip olduğu ve bunların ikisinin de küreseldeki toplamın yüzde 60'ını oluşturduğu kaydedildi. Çin Birleşik Ağ İletişimleri Grubu Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Liu Liehong'a göre, 5G teknolojisinin artan şekilde uygulanması yeni sektörler ile yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını sağladı. Liu, "Bir dizi Çinli işletme şu anda 5G Ar-Ge'si ve uygulamalarında dünyaya liderlik ediyor" diye konuştu. Çin Mühendislik Akademisi'nden Wu Hequan da "Çin 5G inşasında dikkate değer atılımlar yaptı. Endüstriyel internet, akıllı şehirler ve akıllı köyler alanlarında önemli ilerlemeler kaydetti" yorumunda bulundu. "Herkese Göre, Herkes İçin 5G+" temasıyla gerçekleştirilen kongre, 5G'nin geliştirilmesi konusunda dünyadaki en yeni başarıları buluşturmayı ve teknolojik ve endüstriyel işbirliği için uluslararası bir platform inşa etmeyi amaçlıyor. Bu etkinlik ilk kez 2019 yılında Beijing'de düzenlenmişti.