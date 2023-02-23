Çinli Telekom Devleri, Çöken Kömür Madenindeki Arama Kurtarma Çalışmalarına Destek Veriyor

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in üç telekom devi, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çöken kömür madeninde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına iletişim desteği sağlamak amacıyla acil durum müdahale mekanizmalarını devreye soktu.

China Telecom, China Mobile ve China Unicom olay yerine destek personeli, iletişim onarım araçları ve acil durum iletişim araçları gönderdi.

Şirketler ayrıca, olay yeri ve çevre bölgede sorunsuz bir iletişim ağı sağlanması için 5G ve 4G baz istasyonları açtı ve kurtarma ekiplerine uydu telefonları sağladı.

Çarşamba günü öğleden sonra meydana gelen kazada, dört kişi hayatını kaybetti. 49 kişi ise hala kayıp.