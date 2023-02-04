Çinli Teknoloji Şirketleri Dünyanın Lider Görsel-İşitsel Fuarına Geri Döndü

Katılımcılar, 8K LED ekranlar, sanal gerçeklik, dijital sürükleyicilik ve 3 boyutlu projeksiyonlar gibi AV sektöründeki en son teknolojik yenilikleri sergiledi.

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletindeki Shenzhen kentinde düzenlenen 18. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Sektörleri Fuarı'nda sanal gerçeklik cihazını deneyen bir kişi, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

Katılımcılar, 8K LED ekranlar, sanal gerçeklik, dijital sürükleyicilik ve 3 boyutlu projeksiyonlar gibi AV sektöründeki en son teknolojik yenilikleri sergiledi.

BARSELONA, 4 Şubat (Xinhua) -- Çinli teknoloji şirketleri, 31 Ocak-3 Şubat arasında Barselona'da düzenlenen dünyanın önde gelen görsel-işitsel (AV) sistem entegrasyonu fuarı Integrated Systems Europe (ISE) yeniden katılmanın mutluluğunu yaşadı. Şirketler, Kovid-19 pandemisi yüzünden üç yıldır fuardan uzak kalmıştı.

Fuar, tüm dünyadan 1.000'den fazla katılımcıyı ve tahmini 52.000 ziyaretçiyi kendine çekti. Ziyaretçi sayısı geçen yıla göre 10.000 artış gösterdi.

Katılımcılar, 8K LED ekranlar, sanal gerçeklik, dijital sürükleyicilik ve 3 boyutlu projeksiyonlar gibi AV sektöründeki en son teknolojik yenilikleri sergiledi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde merkezi bulunan LED ekran imalatçısı Ledman'ın pazarlama yöneticisi Lesley Dong, Xinhua'ya verdiği demeçte "Bu kadar kişinin buraya geleceğini hayal etmemiştim" dedi ve ekledi: "Çok sayıda müşterimiz var ve ürünlerimizi sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Çinli görsel-işitsel platform markası "China Zone" için düzenlenen lansman töreninde sunucular, Çince görsel-işitsel içeriğin nasıl sunulduğunu açıklıyor, 8 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua)

Lesley, "fuarın bağlantı kurmanın ve müşterileriyle yüz yüze konuşmanın en iyi yolu olduğuna" ve bu şekilde elektronik posta ve telefon konuşmalarına harcanan "zaman ve enerjiden" tasarruf ettiklerine inandıkları için fuara katıldıklarını söyledi.

Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde yerleşik dokunmatik ekran teknolojisi şirketi Micron'da yönetici olan Felix Wang da bu görüşe katılarak "Ürünlerimizi sergilemek ve kendimizi yabancı müşterilere tanıtmak için yurtdışına çıkarak önemli etkinliklere katılmayı seviyoruz" diye konuştu.

ISE'nin verdiği bilgilere göre bu yıl fuara 100'den fazla Çinli şirket katıldı ve 30'dan fazla Çinli firmanın sergi standı bulunuyordu.

Yüksek kaliteli LED ekranlar üreten Shenzhen Bedsled şirketi genel yöneticisi Sawyer Xu, Xinhua'ya verdiği demeçte, "İhracata yoğunlaşıyoruz. Bu yüzden yurtdışındaki fuarlara gitmek zorundayız" diye konuştu.

Sawyer, "Önümüzdeki yıl daha fazla Çinli imalatçının, iş yapmak için tüm dünyaya seyahat edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Akıllı Sanayi & Bilişim Teknolojisi Sergi Alanı'nda sanal gerçeklik cihazları deneyen ziyaretçiler, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hou Jun/Xinhua)

ISE'nin verdiği bilgilere göre Çinli firmalar genellikle fuara katılan tüm LED ekranı imalatçılarının yüzde 15'ini oluşturuyor. Bu yılki fuara katılım bu sayının yarısı düzeyinde. Birçok Çinli şirket, bir sonraki fuara katılacaklarını şimdiden teyit etmiş durumda.

Xinhua'ya konuşan ISE yönetici direktörü Mike Blackman, "Sektörde Çin kaynaklı, mikroLED, şeffaf LED gibi birçok yenilik görüyoruz. Bu salon genellikle dijital levhalar, dijital ev dışı reklamcılık için farklı LED çözümlerini sergileyen Çinli şirketlerle dolu olur" dedi ve ekledi: "Önümüzdeki yıl da geleceklerini biliyoruz; bizimle çoktan irtibata geçtiler."

Blackman, Çinli teknoloji şirketlerinin, Asya görsel-işitsel pazarında "son derece önemli" olduğunu söyledi. ISE, büyüyen küresel görsel-işitsel pazarının yıllık 260 milyar euro (283 milyar ABD doları) değerine ulaşmış olduğunu tahmin ediyor.