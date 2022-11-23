Çinli Teknoloji Markası Honor, İşletim Sistemini Uygulamaya Geçirdi Güncel Haberler SHENZHEN, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen akıllı cihaz geliştiricisi Honor, Salı günü MagicOS 7.0 adlı işletim sistemini uygulamaya geçirdi. SHENZHEN, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen akıllı cihaz geliştiricisi Honor, Salı günü MagicOS 7.0 adlı işletim sistemini uygulamaya geçirdi. Sistemin gelecekte HarmonyOS ve iOS sistemleriyle uyumlu hale gelebileceği belirtildi. MagicOS 7.0, farklı çip platformları ve işletim sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan MagicRing, Magic Live, Turbo X ve MagicGuard adında dört temel teknolojiden oluşuyor. Honor Cihaz Limited Şirketi CEO'su George Zhao, "Cihaz ve ekosistemler arasında sorunsuz birlikte çalışmaya olanak sağlayan Honor MagicOS, gerçek anlamda, cihaz tabanlı deneyimleri kullanıcı merkezli deneyimlere dönüştürecek" ifadelerini kullandı. Honor, Kasım 2020'de Huawei'den ayrılarak bağımsız oldu. Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation'a göre 2022'nin üçüncü çeyreğinde Çin'de 12,7 milyon cep telefonu satan Honor, yüzde 17,9'luk pazar payıyla ülkede ikinci sırada yer alıyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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