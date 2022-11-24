Çinli Teknoloji Firması, Ewtp Arabia Capital ile Dijital Dönüşümü Destekleme Anlaşması İmzaladı

RİYAD, 24 Kasım (Xinhua) -- Çinli teknoloji firması Kunlun Dijital Teknoloji ile eWTP Arabia Capital (eWTPA), Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da enerji sektörünün dijital dönüşümünü desteklemek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı.

RİYAD, 24 Kasım (Xinhua) -- Çinli teknoloji firması Kunlun Dijital Teknoloji ile eWTP Arabia Capital (eWTPA), Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da enerji sektörünün dijital dönüşümünü desteklemek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşma uyarınca şirketlerin ilk projesi Suudi Arabistan'da uygulamaya konulacak.

Xinhua'nın ulaştığı iki şirketin yazılı açıklamasına göre Kunlun Dijital ve eWTPA'nın endüstriyel uzmanlık ve bölgedeki kapsamlı araştırmaları temelinde ortak girişimin, önümüzdeki 8-10 yıl içinde gelirlerini 2 milyar ABD dolarına çıkarması bekleniyor.

Mutabakat zaptına göre ortak girişim, hem Kunlun Dijital'in teknolojik becerilerini hem de eWTPA'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki zengin kaynak ağını kullanarak en yeni teknik çözümleri ithal edip yerelleştirecek ve Suudi Arabistan'ın enerji sektörünün ve petrol sahalarındaki üretim sürecinin teknolojik modernizasyonunu sağlayacak.

Bilişim teknolojisi (IT) çözüm sağlayıcısı olan Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne bağlı Kunlun Dijital'in petrol ve doğalgaz sektöründe 20 yıldan fazla deneyimi bulunuyor.

Suudi Arabistan ve Çin'de yerleşik eWTPA ise Suudi Arabistan'ın devlet varlık fonu olan Kamu Yatırım Fonu tarafından desteklenen bir girişim fonu.