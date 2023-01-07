Çinli Teknoloji Devi: Yapay Zeka 2023'te Daha Üretken Olacak

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yayımlanan Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin Cuma günü verdiği haberde, Çinli teknoloji devi Baidu şirketinin, yapay zeka (AI) teknolojisinin 2023'te gerçek dünyaya daha geniş çapta entegre edileceğine dair açıklaması yer aldı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarda, kimyasal deney gerçekleştiren Yapay Zekalı Kimyager sistemi, 21 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yayımlanan Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin Cuma günü verdiği haberde, Çinli teknoloji devi Baidu şirketinin, yapay zeka (AI) teknolojisinin 2023'te gerçek dünyaya daha geniş çapta entegre edileceğine dair açıklaması yer aldı.

Baidu tarafından kurulan ve önde gelen yapay zeka araştırma enstitülerinden olan Baidu Araştırma, Perşembe günü 2023'ün en önemli 10 teknoloji trendine ilişkin tahminlerini yayınladı. Bunlar arasında, büyük model oluşturma, dijital-gerçek yakınsama, sanal-gerçek simbiyoz, otonom sürüş, robotik, bilimsel hesaplama, kuantum hesaplama ve benzeri başlıklar bulunuyor.

Enstitüye göre günümüzde, akıllı bilgi işlem merkezleri, derin öğrenme platformları ve yapay zeka modelleri yeni bir yapay zeka altyapısı oluşturma yönünde gelişmeye başlamış durumda. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, bu yeni yapay zeka altyapısının inşası, dijital ekonominin gelişiminin önemli temel direklerinden biri haline gelecek.

Yapay Zeka Endüstrisi Araştırmaları Enstitüsü Dekanı Zhang Yaqin, Dördüncü Sanayi Devrimi'nin en önemli temel teknolojilerinden biri olan yapay zekanın, insan topluluklarını derinden değiştirdiğini ve değiştirmeye devam edeceğini söyledi.

Baidu Araştırma ayrıca, sağlam bir bilgi tabanına, web 3.0'a, metaverse'e, otonom sürüşe, yapay zeka tarafından üretilen içeriğe ve kuantum teknolojisine dayanmanın 2023'te yeni endüstriyel fırsatları beraberinde getireceğini belirtti.

Baidu'nun açıklamasında, Web 3.0 teknolojilerinin, kullanıcıların daha güvenli bir şekilde bilgi ve değer alışverişinde bulunabilecekleri çok merkezli, daha açık, adil ve güvenli yeni bir web alanı yaratacağına dikkat çekildi. Çin'deki büyük şehirlerde otonom sürüşün ticarileştirilmesi sürecinde, 2023'te, operasyon kapsamında ve filo boyutunda eşzamanlı bir büyüme görüleceği belirtildi.

Çin Mühendislik Akademisi'nde akademisyen olan Zhao Qinping, "Geleceğin dijital toplumu, doğal insan-bilgisayar etkileşimi ve önemli bir etkileşim platformu olarak hizmet veren yapay zeka ile gelişmiş akıllı ağlar, Nesnelerin İnterneti, blok zinciri ve diğer yeni altyapı biçimleri üzerine inşa edilecek. Sanal-gerçek simbiyoz teknolojisi, fiziksel ve dijital dünyaları birleştirerek her iki alanda da deneyimlerimizi ve yeteneklerimizi geliştirecek" tespitlerinde bulundu.

Baidu Araştırma, bu yıl üst üste dördüncü kez en önemli 10 teknoloji trendi görünümü raporu yayınladı.