Çinli Teknoloji Devi Midea, Avrupa Isı Pompası Pazarını Genişletiyor

GUANGZHOU, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen teknoloji şirketi Midea Grup, Avrupa ısı pompası pazarını genişletmek için İtalya'da yeni bir ısı pompası üretim üssü kuruyor.

GUANGZHOU, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen teknoloji şirketi Midea Grup, Avrupa ısı pompası pazarını genişletmek için İtalya'da yeni bir ısı pompası üretim üssü kuruyor.

Midea tarafından 2016 yılında satın alınan üst düzey bir ticari klima markası olan Clivet'in yeni üretim üssü, bir ısı pompası üretim tesisi ile bir araştırma ve geliştirme merkezi içeriyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Feltre'de toplam 60 milyon euro yatırım yapılan projenin, 2024'ün ikinci çeyreğinde 300 bin ünitelik bir yıllık üretim kapasitesiyle faaliyete geçmesi bekleniyor. Tesisin inşaatı resmi olarak Ekim ayında başlamıştı.

Proje, Midea Grup'un Avrupa ısı pompası pazarını genişletmedeki en son planı ve şirketin Clivet'i, Avrupa araştırma ve geliştirme merkezi ve pan-Avrupa ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisinde ana akım bir marka haline getirmek için yaptığı son hamle.

Yeni tesis, ürün teslim süresinin beş aydan bir aya düşürülmesine yardımcı olacak ve Midea'nın Avrupa'daki özelleştirilmiş ısı pompası çözümlerinin üretim kapasitesi ve dağıtım verimliliğini daha da artıracak.

Clivet Genel Müdür Yardımcısı Liu Ligang, "Avrupa'daki fabrika, Avrupalı müşterilere daha iyi ısı pompası ürünlerini daha hızlı sunmak ve yerel ekonomiye daha fazla katılmak için Avrupa'daki yerel tedarik zinciri ve Çin'deki üretimden yararlanabilir" dedi.

Isı pompaları, kömür yakıtlı kazanlarla karşılaştırıldığında karbon emisyonlarını yüzde 60 ila 80 oranında azaltabiliyor.

Isı pompası ürünleri, Midea Grup için önemli bir büyüme faktörü haline geliyor. Piyasa veri sağlayıcısı ChinaIOL.com'ye göre, Midea'nın ısı pompası ürünlerinin toplam ihracat hacmi 2022'nin ilk yedi ayında yüzde 200'den fazla arttı ve ihracat büyüklüğü Çin'deki ısı pompası endüstrisinin en üst seviyeleri arasında yer aldı.

Liu, "Çinli işletmelerin önemli bir rol oynadığı ısı pompası endüstrisi, Avrupa'da son iki yılda hızla gelişti" dedi.

Cinda Securities, Avrupa ısı pompası pazarının gelecek beş yıl içinde büyük olasılıkla yıllık yüzde 18'lik bir birleşik büyüme oranı yakalayacağını belirtti.

Liu, "Gelecekte yeşil üretimdeki avantajlarımızla yeşil sanayiyi benimsemeye, enerji tasarrufu ve emisyonun azaltılmasını üretim, ulaştırma ve ürünlerin her alanında uygulamaya ve küresel müşterilerimize daha verimli ve enerji tasarrufu sağlayan kapsamlı çözümler getirmeye devam edeceğiz" dedi.